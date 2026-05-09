Pkw-Lenker prallte bei Ausfahrt gegen Leitschiene

Der Unfall passierte am Samstag gegen 13 Uhr. Der Pkw-Lenker war auf der A10 Höhe Ausfahrt Zederhaus ungebremst gegen die Leitschiene geprallt. Der Schwerverletzte wurde von einem vorbeikommenden Rettungsteam aus Deutschland bis zum Eintreffen des Notarztes versorgt und dann vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Tamsweg gebracht.