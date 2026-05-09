Pkw-Lenker prallte bei Ausfahrt gegen Leitschiene

Zu einem Verkehrsunfall wurde Samstagnachmittag die Feuerwehr Zederhaus gerufen. Ein Pkw-Lenker war auf der Tauernautobahn frontal gegen eine Leitschiene geprallt und erlitt schwere Verletzungen.
Der Unfall passierte am Samstag gegen 13 Uhr. Der Pkw-Lenker war auf der A10 Höhe Ausfahrt Zederhaus ungebremst gegen die Leitschiene geprallt. Der Schwerverletzte wurde von einem vorbeikommenden Rettungsteam aus Deutschland bis zum Eintreffen des Notarztes versorgt und dann vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Tamsweg gebracht.
Die örtliche Feuerwehr war mit 29 Kräften sowie zwei Fahrzeugen im Einsatz, sicherte und reinigte den Unfallort und organisierte das Abschleppen des Wracks.
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