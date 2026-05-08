Stadtgrün-Ranking: Salzburg ist nur Mittelmaß

Greenpeace warnt, versiegelte Flächen würden Hitze in Innenstädten verstärken, und fordert eine Begrünungs-Offensive. Bodenschutz-Expertin Melanie Ebner betont: „Mehr Natur in der Stadt ist die beste Medizin gegen die Auswirkungen der Klimakrise.“ Große Bäume und Parks könnten die Temperatur an Hitzetagen spürbar senken.