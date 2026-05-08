Stadtgrün-Ranking: Salzburg ist nur Mittelmaß

Greenpeace verglich per Satellitendaten den Grünanteil in den Stadtkernen der Landeshauptstädte. Salzburg liegt mit 29,7 Prozent im Mittelfeld. Vorne rangieren Bregenz, Linz und Graz, am Ende stehen Innsbruck, St. Pölten und Wien. Greenpeace fordert mehr Begrünung gegen Hitzeinseln.
Wie grün ist Salzburgs Zentrum im Vergleich zu anderen Landeshauptstädten? Laut Greenpeace liegt Salzburg mit 29,7 Prozent Grünanteil im Stadtkern im Mittelfeld des aktuellen Rankings, das auf Satellitendaten basiert.
Spitzenreiter sind Bregenz (38,3 Prozent), Linz (33,4) und Graz (32,2). Hinter Salzburg folgen Klagenfurt (29,1) und Eisenstadt (28,0), am unteren Ende landen Wien (26,3), St. Pölten (25,3) und Innsbruck (25,0).
Greenpeace warnt, versiegelte Flächen würden Hitze in Innenstädten verstärken, und fordert eine Begrünungs-Offensive. Bodenschutz-Expertin Melanie Ebner betont: „Mehr Natur in der Stadt ist die beste Medizin gegen die Auswirkungen der Klimakrise.“ Große Bäume und Parks könnten die Temperatur an Hitzetagen spürbar senken.
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