Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bregenz am Grünsten

Stadtgrün-Ranking: Salzburg ist nur Mittelmaß

Salzburg
08.05.2026 17:30
Immerhin Skulpturen zieren Salzburgs Residenzplatz im vergangenen Jahr – grün ist jedoch ...
Immerhin Skulpturen zieren Salzburgs Residenzplatz im vergangenen Jahr – grün ist jedoch Mangelware.(Bild: Jaume Plensa)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Greenpeace verglich per Satellitendaten den Grünanteil in den Stadtkernen der Landeshauptstädte. Salzburg liegt mit 29,7 Prozent im Mittelfeld. Vorne rangieren Bregenz, Linz und Graz, am Ende stehen Innsbruck, St. Pölten und Wien. Greenpeace fordert mehr Begrünung gegen Hitzeinseln.

0 Kommentare

Wie grün ist Salzburgs Zentrum im Vergleich zu anderen Landeshauptstädten? Laut Greenpeace liegt Salzburg mit 29,7 Prozent Grünanteil im Stadtkern im Mittelfeld des aktuellen Rankings, das auf Satellitendaten basiert.

Spitzenreiter sind Bregenz (38,3 Prozent), Linz (33,4) und Graz (32,2). Hinter Salzburg folgen Klagenfurt (29,1) und Eisenstadt (28,0), am unteren Ende landen Wien (26,3), St. Pölten (25,3) und Innsbruck (25,0).

Lesen Sie auch:
Nach dem Todesschuss sperrte die Polizei den Tatort in der Salzburger Ferdinand-Sauter-Straße ...
Krone Plus Logo
Einbrecher erschossen
Mordprozess: Todesschütze sitzt auf Anklagebank
08.05.2026
Krone Plus Logo
FC Red Bull Salzburg
40-Millionen-Coup wäre auch für Bullen Sensation
08.05.2026
Pläne für Skigebiet
Wie ein alter Lift zum Bikepark werden soll
08.05.2026

Greenpeace warnt, versiegelte Flächen würden Hitze in Innenstädten verstärken, und fordert eine Begrünungs-Offensive. Bodenschutz-Expertin Melanie Ebner betont: „Mehr Natur in der Stadt ist die beste Medizin gegen die Auswirkungen der Klimakrise.“ Große Bäume und Parks könnten die Temperatur an Hitzetagen spürbar senken.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
08.05.2026 17:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
Erste Beschreibung: So soll Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
257.419 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
235.944 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
95.062 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1283 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
942 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
531 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf