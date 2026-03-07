Victoria Swarovski: Kurven-Look bei „Let’s Dance“

Wenn Victoria Swarovski, 32, das Parkett von „Let’s Dance“ betritt, hält das Publikum für einen Moment den Atem an. Am Freitagabend übertraf sich die Moderatorin selbst: In einer Robe, die gleichermaßen Eleganz und moderne Sinnlichkeit versprühte, bewies die gebürtige Innsbruckerin einmal mehr ihr Gespür für große modische Momente.
Swarovski erschien in der Entscheidungsshow, bei der Moderatorin Sonya Kraus als Erste hinausgewählt wurde, im Modell „Celeste“ des Labels Albina Dyla. Das Besondere an diesem Entwurf: Ein funkelnder, silberfarbener Stoff auf hauchzartem Nude, der die Haut der Moderatorin sanft umschmeichelte.
Die Magie von Albina Dyla
Die Silhouette: Ein strukturierter Wasserfallausschnitt gepaart mit einer klassischen Sanduhr-Passform, die Victorias Kurven perfekt in Szene setzte.
„Glitter Glam“
Das Finish: Die zeitlose, trägerlose Schnittführung verlieh dem Look eine fast royale Note, während der metallische Schimmer für den nötigen Glamour-Faktor sorgte.
Auf Instagram beschrieb Swarovski das Kleid, das an flüssiges Sternenlicht erinnert, als „Glitter Glam“.
Mark und „Gustl“ nach bei sich
Für das exklusive Abendkleid werden rund 960 Euro fällig – eine Investition in pure Eleganz. Passend zu ihrem Namen kombinierte die Kristall-Erbin dazu funkelnde Schmuckstücke aus dem Hause Swarovski, die das Licht der Scheinwerfer bei jeder Bewegung reflektierten.
Süßes Detail: Um den Hals trug sie wie immer ihre Liebesketten mit einem „Mark“-Schriftzug und einem Schriftzug für ihren Dackel „Gustl“.
Neuer Look, vertrautes Glück
Doch nicht nur das Kleid war ein Hingucker: Victoria präsentierte sich erneut mit ihrer deutlich dunkleren, edlen Haarfarbe.
Die brünette Mähne unterstreicht ihren erwachsenen Stil und steht ihr hervorragend. Privat scheint sie ohnehin ihr Glück gefunden zu haben – an der Seite von Red-Bull-Milliardär Mark Mateschitz, 33, strahlt sie schöner denn je.
Vorfreude auf das Welt-Event in Wien
Dieser Auftritt war eindeutig ein modischer Vorgeschmack auf das, was uns im Mai erwartet. Wenn Victoria Swarovski den 70. Eurovision Song Contest in Wien moderiert, wird sie nicht nur die Herzen des deutschsprachigen Publikums erobern. Weltweit werden über 160 Millionen Zuschauer das Finale an den Bildschirmen verfolgen.
Wir sind uns sicher: „Vici“ wird auch auf dieser gigantischen Weltbühne mit gewohntem Charme und noch mehr Glamour verzaubern. Wir freuen uns schon jetzt auf ihre nächsten Looks!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.