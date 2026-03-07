Vorteilswelt
Hauch von Sternenlicht

Victoria Swarovski: Kurven-Look bei „Let’s Dance“

Society International
07.03.2026 10:31
Victoria Swarovski: In diesem Kleid strahlt sie schöner als jeder Kristall
Victoria Swarovski: In diesem Kleid strahlt sie schöner als jeder Kristall(Bild: Krone KREATIV/Victoria Swarovski/Instagram, APA-Images / Action Press / Simon Pfaff)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Wenn Victoria Swarovski, 32, das Parkett von „Let’s Dance“ betritt, hält das Publikum für einen Moment den Atem an. Am Freitagabend übertraf sich die Moderatorin selbst: In einer Robe, die gleichermaßen Eleganz und moderne Sinnlichkeit versprühte, bewies die gebürtige Innsbruckerin einmal mehr ihr Gespür für große modische Momente.

0 Kommentare

Swarovski erschien in der Entscheidungsshow, bei der Moderatorin Sonya Kraus als Erste hinausgewählt wurde, im Modell „Celeste“ des Labels Albina Dyla. Das Besondere an diesem Entwurf: Ein funkelnder, silberfarbener Stoff auf hauchzartem Nude, der die Haut der Moderatorin sanft umschmeichelte.

Die Magie von Albina Dyla
Die Silhouette: Ein strukturierter Wasserfallausschnitt gepaart mit einer klassischen Sanduhr-Passform, die Victorias Kurven perfekt in Szene setzte. 

„Glitter Glam“
Das Finish: Die zeitlose, trägerlose Schnittführung verlieh dem Look eine fast royale Note, während der metallische Schimmer für den nötigen Glamour-Faktor sorgte.

Auf Instagram beschrieb Swarovski das Kleid, das an flüssiges Sternenlicht erinnert, als „Glitter Glam“. 

Swarovski trägt ihre Liebsten – Freund Mark und Dackel Gustl“ ganz nah bei sich als Anhänger ...
Swarovski trägt ihre Liebsten – Freund Mark und Dackel Gustl“ ganz nah bei sich als Anhänger ihrer Ketten.(Bild: APA-Images / Action Press / Simon Pfaff)

Mark und „Gustl“ nach bei sich
Für das exklusive Abendkleid werden rund 960 Euro fällig – eine Investition in pure Eleganz. Passend zu ihrem Namen kombinierte die Kristall-Erbin dazu funkelnde Schmuckstücke aus dem Hause Swarovski, die das Licht der Scheinwerfer bei jeder Bewegung reflektierten. 

Süßes Detail: Um den Hals trug sie wie immer ihre Liebesketten mit einem „Mark“-Schriftzug und einem Schriftzug für ihren Dackel „Gustl“.

Lesen Sie auch:
Victoria Swarovski zog beim Start von „Let‘s Dance“ alle Blicke auf sich – und das lag nicht nur ...
„Let‘s Dance“-Start
Sexy Swarovski, harsche Kritik & ein Direkt-Ticket
28.02.2026
„Es ist wie es ist“
„Let’s Dance“-Schock: Sonya Kraus ist raus!
07.03.2026

Neuer Look, vertrautes Glück
Doch nicht nur das Kleid war ein Hingucker: Victoria präsentierte sich erneut mit ihrer deutlich dunkleren, edlen Haarfarbe.

Die brünette Mähne unterstreicht ihren erwachsenen Stil und steht ihr hervorragend. Privat scheint sie ohnehin ihr Glück gefunden zu haben – an der Seite von Red-Bull-Milliardär Mark Mateschitz, 33, strahlt sie schöner denn je.

Swarovski und Red-Bull-Milliardär Mark Mateschitz
Swarovski und Red-Bull-Milliardär Mark Mateschitz(Bild: Sepp Pail)

Vorfreude auf das Welt-Event in Wien
Dieser Auftritt war eindeutig ein modischer Vorgeschmack auf das, was uns im Mai erwartet. Wenn Victoria Swarovski den 70. Eurovision Song Contest in Wien moderiert, wird sie nicht nur die Herzen des deutschsprachigen Publikums erobern. Weltweit werden über 160 Millionen Zuschauer das Finale an den Bildschirmen verfolgen.

Swarovski glänzte im wahrsten Sinne des Wortes ...
Swarovski glänzte im wahrsten Sinne des Wortes ...(Bild: Foto: RTL / Stefan Gregorowius)
... an der Seite von Daniel Hartwich.
... an der Seite von Daniel Hartwich.(Bild: Foto: RTL / Stefan Gregorowius)

Wir sind uns sicher: „Vici“ wird auch auf dieser gigantischen Weltbühne mit gewohntem Charme und noch mehr Glamour verzaubern. Wir freuen uns schon jetzt auf ihre nächsten Looks!

Society International
07.03.2026
