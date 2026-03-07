Victoria Swarovski: Kurven-Look bei „Let’s Dance“

Vorfreude auf das Welt-Event in Wien

Dieser Auftritt war eindeutig ein modischer Vorgeschmack auf das, was uns im Mai erwartet. Wenn Victoria Swarovski den 70. Eurovision Song Contest in Wien moderiert, wird sie nicht nur die Herzen des deutschsprachigen Publikums erobern. Weltweit werden über 160 Millionen Zuschauer das Finale an den Bildschirmen verfolgen.