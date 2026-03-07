Vorteilswelt
„Es ist wie es ist“

„Let’s Dance“-Schock: Sonya Kraus ist raus!

07.03.2026 09:55
Überraschung bei „Let’s Dance“: Sonya Kraus ist raus. Während sie gelassen reagiert, zeigt sich ...
Überraschung bei „Let’s Dance“: Sonya Kraus ist raus. Während sie gelassen reagiert, zeigt sich Tanzpartner Valentin Lusin emotional.(Bild: Foto: RTL / Stefan Gregorowius)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schockmoment bei „Let’s Dance“: Mit diesem Ergebnis haben viele Fans nicht gerechnet. Moderatorin Sonya Kraus ist überraschend aus der beliebten Tanzshow ausgeschieden – und sorgt damit für emotionale Reaktionen im Studio.

In der aktuellen Ausgabe von „Let’s Dance“ mussten die Zuschauer eine schwierige Entscheidung treffen. Am Ende traf es ausgerechnet Sonya Kraus, die gemeinsam mit Profitänzer Valentin Lusin auf dem Parkett stand. Für viele Zuschauer kam das Aus der TV-Moderatorin überraschend.

„Es ist wie es ist“
Während die Entscheidung im Studio für einen emotionalen Moment sorgt, blieb Kraus selbst bemerkenswert gelassen. Kurz nach der Verkündung des Ergebnisses sagte sie ruhig: „Es ist wie es ist.“

Ganz anders reagierte ihr Tanzpartner Valentin Lusin. Der Profitänzer nahm den Abschied deutlich emotionaler auf. Nach der Entscheidung findet er vor allem warme Worte für seine Promi-Partnerin. „Sie ist eine ganz tolle Frau“, sagt Lusin sichtlich gerührt.

Kraus und Lusin gaben alles.
Kraus und Lusin gaben alles.(Bild: Foto: RTL / Stefan Gregorowius)
Doch schon in der ersten Show war alles zu Ende!
Doch schon in der ersten Show war alles zu Ende!(Bild: Foto: RTL / Stefan Gregorowius)

Die beiden hatten in den vergangenen Wochen intensiv zusammen trainiert und auf der Tanzfläche eine starke Verbindung gezeigt. Umso schwerer fällt ihm nun der Abschied.

Auch im Publikum sorgt das Ergebnis für Überraschung. Frauke Ludowig zeigt sich nach der Entscheidung sichtlich betroffen. Für sie steht fest:
Sonya Kraus wird der Show fehlen.

Frauke Ludowig, Sonya Kraus, Valentin Lusin
Frauke Ludowig, Sonya Kraus, Valentin Lusin(Bild: Foto: RTL / Stefan Gregorowius)

Viele Fans hatten gehofft, die Moderatorin noch länger auf dem Parkett zu sehen.

Schon Pläne für danach
Trotz der emotionalen Stimmung im Studio blieb Sonya Kraus souverän. Sie akzeptierte die Entscheidung des Publikums ohne Drama. „Die Leute haben entschieden“, sagt sie – ganz im Stil eines erfahrenen TV-Profis.

Und ihre nächsten Pläne stehen bereits fest: Erst einmal geht es für sie in den Urlaub.

Auch wenn Sonya Kraus die Show verlassen muss, geht der Wettbewerb bei „Let’s Dance“ weiter. Woche für Woche kämpfen die verbliebenen Promis um Punkte der Jury und die Stimmen der Zuschauer.

Eines steht nach diesem Abend jedoch fest: Mit diesem überraschenden Exit hat wohl kaum jemand gerechnet.

07.03.2026 09:55
