Saisonstart im Golser Freibad „Aquasplash“

Das Aquasplash Gols geht heuer in die 33. Saison. Freitag Vormittag wurde die Saison offiziell eröffnet, auch im dazugehörigen Badlokal weht frischer Wind.
Traditionell wird die neue Badesaison im Golser Freibad mit einem Sprung ins kühle Nass begonnen. Nachdem diesmal Bürgermeister Kilian Brandstätter urlaubsbedingt verhindert war – er wird dafür bei der offiziellen Eröffnung der „essBar“ am 16. Mai dabei sein – haben ihn Schüler der Mittelschule Gols, sowie Patrick Oberroither von der Schwimmunion Burgenland, Feuerwehrtaucher Clemens Leitner von der FF Gols, der Obmann des Elternvereins Christian Feichtinger und der neue Bademeister Robert Csappo würdig vertreten.
Nach dem Sprung ins Wasser und einer Runde durch den Pool ging es ins neue Badrestaurant. Wolfgang Meiringer und seine Partnerin Andrea haben das Lokal übernommen. In ihrer „essBar“ freuen sie sich auf viele Gäste zum Eröffnungs-Frühschoppen und den Rest der Saison. Ebenso mit von der Partie war Hari Moser. Er war ab Eröffnung 1994 Bademeister im Aquasplash. Seit heuer ist er in Pension. „Ich habe hier viel erlebt. Ich war beim 100.000. Besucher genauso dabei wie beim Millionsten“, so Moser. Er wünscht seinem Nachfolger viele unfallfreie Saisonen, wie auch er sie hatte.
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