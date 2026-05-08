Saisonstart im Golser Freibad „Aquasplash“

Nach dem Sprung ins Wasser und einer Runde durch den Pool ging es ins neue Badrestaurant. Wolfgang Meiringer und seine Partnerin Andrea haben das Lokal übernommen. In ihrer „essBar“ freuen sie sich auf viele Gäste zum Eröffnungs-Frühschoppen und den Rest der Saison. Ebenso mit von der Partie war Hari Moser. Er war ab Eröffnung 1994 Bademeister im Aquasplash. Seit heuer ist er in Pension. „Ich habe hier viel erlebt. Ich war beim 100.000. Besucher genauso dabei wie beim Millionsten“, so Moser. Er wünscht seinem Nachfolger viele unfallfreie Saisonen, wie auch er sie hatte.