Sinner macht ganz Italien verrückt nach Tennis

Der Schmerz sitzt tief. Nach der dritten verpassten WM-Qualifikation in Serie ist wenige Wochen vor dem WM-Start in den USA der Frust im einstigen Fußball-Schlaraffenland groß. Beim Lokalaugenschein der „Krone“ in Rom fiel sofort auf: Shops, Bars und Sportgeschäfte, die jahrelang vor Großereignissen voller Stolz die blauen Trikots ihrer Squadra Azzurra in Schaufenstern und auf Wänden präsentiert haben, reagierten nach dem Pleiten-Hattrick. Dort, wo einst die Leibchen von Gianluigi Donnarumma oder Nicolò Barella hingen, schmücken jetzt Tennisschläger oder überdimensionale Filzkugeln die Flächen. „Vor allem in Rom hat Tennis einen unfassbaren Stellenwert“, weiß Wiens Turnier-Boss Herwig Straka, „die Begeisterung wird von Jahr zu Jahr größer.“