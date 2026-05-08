Salzburgs Frauen mit letzter Chance auf Europacup

In der Frauen-Bundesliga wartet auf die Salzburg-Frauen mit St. Pölten der nächste harte Brocken. Ohne Sieg wird es mit dem Traum eines Europacup-Startplatzes wohl nichts mehr. Am Donnerstag geht es im Cupfinale um den Titel.
Das große Highlight für Salzburgs Frauen steht am Donnerstag mit dem Cupfinale an. Doch davor heißt es für die Bullen noch einmal in der Fußball-Bundesliga gegen St. Pölten alles reinhauen. Es ist zugleich der Abschluss der Hinrunde in der Meistergruppe. Die besten drei Mannschaften qualifizieren sich für Europa, der Vierte – aktuell die Salzburgerinnen – geht leer aus. Bei noch vier ausstehenden Spielen und acht Punkten Rückstand auf Sturm wird es für die Bullen sehr schwierig, braucht es gegen St. Pölten unbedingt einen Sieg.
Das wird allerdings eine richtig schwierige Aufgabe. Die erste Begegnung in Niederösterreich endete 1:6 aus Sicht des Teams von Trainer Dusan Pavlovic: „Natürlich ist das Spiel sehr wichtig und eine große Herausforderung, gegen ein Top-Team, gegen das spielerisch wohl beste der Liga.“
Von einer Generalprobe vor dem Cupfinale will der Coach aber nichts wissen. „Für uns geht es nicht um eine Generalprobe, sondern ums nächste Match in der Meistergruppe und darum, unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Unser Fokus liegt komplett auf St. Pölten, alles andere kommt erst danach!“
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