Salzburgs Frauen mit letzter Chance auf Europacup

Das große Highlight für Salzburgs Frauen steht am Donnerstag mit dem Cupfinale an. Doch davor heißt es für die Bullen noch einmal in der Fußball-Bundesliga gegen St. Pölten alles reinhauen. Es ist zugleich der Abschluss der Hinrunde in der Meistergruppe. Die besten drei Mannschaften qualifizieren sich für Europa, der Vierte – aktuell die Salzburgerinnen – geht leer aus. Bei noch vier ausstehenden Spielen und acht Punkten Rückstand auf Sturm wird es für die Bullen sehr schwierig, braucht es gegen St. Pölten unbedingt einen Sieg.