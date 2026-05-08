Mexiko verlängert Ferien wegen WM auf drei Monate

Bildungsexperte besorgt

Elternvertreter und Bildungsexperten kritisierten die Entscheidung. „Die Bildung unserer Kinder darf nicht für eine Sportveranstaltung geopfert werden“, zitierte die Zeitung „El Universal“ aus einer Stellungnahme des Elternverbands UNPF. „Das Schuljahr vorzeitig zu beenden, kann keine Lösung für die Herausforderungen des Bildungssystems sein“, schrieb Patricia Vázquez von der Bildungsinitiative Mexicanos Primero auf der Plattform X. „Jeder Schultag zählt, insbesondere für Millionen von Kindern und Jugendlichen, die noch immer mit Lerndefiziten zu kämpfen haben.“