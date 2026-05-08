Ebola-Szenario: Wenn der Tod in Graz landet …

Anzüge anlegen und warten auf das „Go“

Um 13.20 Uhr „landet“ die Maschine der deutschen Chartergesellschaft Avanti Air, mit der es normalerweise ans Mittelmeer oder für die Sturm-Kicker zu internationalen Spielen geht, und wird von der Betriebsfeuerwehr und der Airport Ambulance umringt. Nach und nach treffen weitere Einsatzkräfte ein, von der Polizei bis zum Kriseninterventionsteam, auch aus Kärnten. Die ersten schlüpfen am Rollfeld in ihre Ganzkörperanzüge, zunächst bleibt die Maschine aber hermetisch abgeriegelt.