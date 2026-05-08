Europa setzt starkes Zeichen für die Weinregionen

Von Burgenland und Niederösterreich bis Rioja und Valencia in Spanien – die Zukunft der Winzer stand bei Eventpremiere in Brüssel im Blickpunkt.
Unter dem Titel „Der Geschmack Europas“ ging im Gebäude des Ausschusses der Regionen (AdR) in der belgischen Hauptstadt der erste Empfang der Wine-Intergroup mit dem Vorsitzenden Robert Hergovich über die Bühne. Dieser Event direkt im Anschluss an die Plenartagung brachte viele Vertreter europäischer Institutionen, Regionen und der Weinwirtschaft zusammen. „Erstmals konnten wichtige Entscheidungsträger auf einen Blick sehen, wie eng Europas Weinregionen bereits zusammenarbeiten“, betonte Hergovich.
Gäste auch aus Ungarn und Spanien
Zu den interessierten Gästen zählten unter anderem AdR-Präsidentin Kata Tüttö aus Ungarn, Vizepräsident José Manuel Caballero Serrano aus Kastilien-La Mancha in Spanien, Generalsekretär Petr Blížkovský sowie die Botschafter Gregor Schusterschitz und Jürgen Meindl. Mittendrin waren ebenso Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner, die Landtagspräsidentinnen Sonja Ledl-Rossmann (Tirol) und Brigitta Pallauf (Salzburg) sowie der Wiener Abgeordnete Denis Šakić.
„Gemeinsame Stimme“
Acht europäische Weinregionen präsentierten ihre Spezialitäten. Hergovich: „Die Weinwirtschaft braucht eine gemeinsame Stimme. Wir suchen Lösungen für zentrale Themen wie Förderungen, Klimawandel, Wettbewerbsdruck und nachhaltige Produktion.“
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