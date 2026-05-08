Europa setzt starkes Zeichen für die Weinregionen

Unter dem Titel „Der Geschmack Europas“ ging im Gebäude des Ausschusses der Regionen (AdR) in der belgischen Hauptstadt der erste Empfang der Wine-Intergroup mit dem Vorsitzenden Robert Hergovich über die Bühne. Dieser Event direkt im Anschluss an die Plenartagung brachte viele Vertreter europäischer Institutionen, Regionen und der Weinwirtschaft zusammen. „Erstmals konnten wichtige Entscheidungsträger auf einen Blick sehen, wie eng Europas Weinregionen bereits zusammenarbeiten“, betonte Hergovich.