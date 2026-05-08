Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kopfverletzung

Mega-Strafen! Real Madrid greift nach Eklat durch

La Liga
08.05.2026 19:20
Aurelien Tchouameni verlässt das Trainingsgelände im abgedunkelten Auto mit Fahrer.
Aurelien Tchouameni verlässt das Trainingsgelände im abgedunkelten Auto mit Fahrer.(Bild: EPA/CHEMA MOYA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Real Madrid hat nach dem Kabinen-Eklat die Konsequenzen gezogen und nach einem internen Verfahren Federico Valverde und Aurelien Tchouameni mit einer Geldstrafe von je 500.000 Euro belegt, aber von einer Sperre abgesehen.

0 Kommentare

Mit dieser Entscheidung sei das interne Verfahren abgeschlossen. „Die Spieler haben ihr aufrichtiges Bedauern zum Ausdruck gebracht und sich gegenseitig entschuldigt“, hieß es vom Verein.

(Bild: AP/Manu Fernandez)

Während Tchouaméni am Freitag am Training teilnahm, steht Valverde für den Clasico gegen Barcelona am Sonntag nicht zur Verfügung und muss sich aufgrund einer Kopfverletzung „10 bis 14 Tage ausruhen“, hatten „die Königlichen“ am Donnerstagabend mitgeteilt. Barca kann im Gipfeltreffen den erneuten Gewinn der Meisterschaft vorzeitig perfekt machen. Real droht eine titellose Saison.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

Nach Medienberichten über Handgreiflichkeiten in der Kabine von Real Madrid hat Valverde betont, sein Teamkollege Tchouameni habe ihn nicht geschlagen und er ihn auch nicht. „Während des Streits stieß ich versehentlich mit der Stirn gegen einen Tisch und zog mir dabei eine kleine Schnittwunde zu, die einen Routinebesuch im Krankenhaus erforderte“, schrieb Valverde auf Instagram. Tchouameni äußerte sich zunächst nicht zu der Fehde.

Lesen Sie auch:
Federico Valverde und Aurelien Tchouameni dürfen nach ihrer Auseinandersetzung mit einer ...
Nach Eklat im Training
Diese historische Strafe spricht Real nun wohl aus
08.05.2026
Schildert Vorfall
Nach Trainings-Eklat: Jetzt spricht der Real-Star!
08.05.2026
Was ist los in Madrid?
Real-Star nach Trainings-Streit im Krankenhaus!
07.05.2026

„Es tut mir leid“
Valverde bedauerte den Vorfall. „Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, denn die Situation schmerzt mich, der Moment, den wir gerade durchmachen, schmerzt mich“, fügte der Uruguayer hinzu und beklagte, dass jemand den Vorfall sofort den Medien gesteckt habe. „In einer normalen Kabine kommen solche Dinge vor und werden intern geklärt, ohne an die Öffentlichkeit zu gelangen. Offensichtlich steckt jemand dahinter, der die Geschichte schnell verbreitete“, klagte Valverde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
La Liga
08.05.2026 19:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
263.341 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
236.620 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
96.344 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1283 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
949 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
542 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Mehr La Liga
Nach Hoeneß-Sager
Rat an Bayern: Kroos reagiert auf Poker um Laimer
Karriereende mit 30
Süle packt aus: So habe ich beim Gewicht getrickst
Deutsche Bundesliga
Dortmund gegen Frankfurt – ab 20.30 Uhr LIVE
Bayern lecken Wunden
Neue Ziele, Frust bei Laimer und Kritik an Olise
Abschied am Freitag?
Mit 30 ist Schluss! Süle beendet seine Karriere

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf