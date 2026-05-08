Mega-Strafen! Real Madrid greift nach Eklat durch

Nach Medienberichten über Handgreiflichkeiten in der Kabine von Real Madrid hat Valverde betont, sein Teamkollege Tchouameni habe ihn nicht geschlagen und er ihn auch nicht. „Während des Streits stieß ich versehentlich mit der Stirn gegen einen Tisch und zog mir dabei eine kleine Schnittwunde zu, die einen Routinebesuch im Krankenhaus erforderte“, schrieb Valverde auf Instagram. Tchouameni äußerte sich zunächst nicht zu der Fehde.