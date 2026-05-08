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Vollgas für die Saison

Luki trainierte, bis ihm sogar die Hand blutete

Sport-Mix
08.05.2026 18:30
Lukas Weißhaidinger
Lukas Weißhaidinger(Bild: Thomas Windestam)
Porträt von Gernot Bachler
Von Gernot Bachler

Nach einer etwas ruhigeren Saison will Lukas Weißhaidinger es heuer wieder richtig wissen. Der Diskus-Routinier ist hungrig wie lange nicht, sieht sich auch gegenüber Töchterchen Lola in der Pflicht. Darum gab er schon im Training Vollgas – bis ihm vom vielen Werfen die Hand blutete.

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Schon fast traditionell erfolgt der Startwurf zur neuen Saison für Lukas Weißhaidinger am Samstag in Schwechat. Es ist eine ohne Olympische Spiele und WM, mit der EM in Birmingham im August als Höhepunkt, und daher eigentlich die „unwichtigste“ in einem Vier-Jahres-Zyklus. Doch für den 34-Jährigen ist es eine, in der er wieder so richtig Gas geben will. 

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