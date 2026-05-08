Luki trainierte, bis ihm sogar die Hand blutete

Schon fast traditionell erfolgt der Startwurf zur neuen Saison für Lukas Weißhaidinger am Samstag in Schwechat. Es ist eine ohne Olympische Spiele und WM, mit der EM in Birmingham im August als Höhepunkt, und daher eigentlich die „unwichtigste“ in einem Vier-Jahres-Zyklus. Doch für den 34-Jährigen ist es eine, in der er wieder so richtig Gas geben will.