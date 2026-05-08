Massive Probleme: Online-Unterricht bei Netzsperre

Iraner riskieren ihr Leben für Internet

„Euronews“ berichtete sogar, dass einige Iraner auf der Suche nach Internet ihr Leben riskieren. In ihrer Verzweiflung fahren sie an die irakische Grenze – dort wurden zuletzt über 50 Menschen bei einer Razzia wegen der Internetnutzung verhaftet. Ein kleiner Teil des Militär- und Machtapparats nutzt jedoch das globale Internet ohne Einschränkungen. Auch iranische Medien publizieren ihre Nachrichten auf Telegram und X – also auf Portalen, die eigentlich gesperrt sind.