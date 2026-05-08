Motivation für Steirer-Duell: Duo ausgezeichnet

Bevor sich Sturm in Hartberg im Titelkampf noch einmal zurückmelden will, bekamen beide Klubs schöne Post. Denn mit Otar Kiteishvili von Meister Sturm sowie Ritzy Hülsmann aus Hartberg wurden zwei Spieler von Bundesliga, Trainern und Managern ausgezeichnet.
Die Jury, bestehend aus Präsidenten, Managern und Trainern der Bundesliga, hat die Besten der Saison 2025/26 in den Kategorien Spieler, Tormann, Newcomer und Trainer gewählt. Neben Trainer des Jahres Didi Kühbauer und Newcomer Karim Alajbegovic aus Salzburg durften die zwei Steirer-Klubs in der Meistergruppe jubeln.
So wurde Hartberg-Goalie Ritzy Hülsmann zum besten Tormann der Liga gewählt. Der 22-jährige Deutsche – vergangene Saison noch beim SKN St. Pölten in der 2. Liga aktiv – entwickelte sich in seiner ersten Bundesliga-Saison zum unumstrittenen Rückhalt des TSV Hartberg, hatte großen Anteil am Einzug in die Meistergruppe – und konnte sogar zwei Assists verbuchen. Seine Auszeichnung erhält Hülsmann am Sonntag beim Heimspiel seiner Mannschaft gegen SK Sturm.
„Mir bedeutet diese Auszeichnung sehr viel, weil sie zeigt, wie stark wir als Mannschaft vor allem defensiv in dieser Saison aufgetreten sind. Gleichzeitig ist sie nicht nur mein eigener Erfolg, sondern auch das Resultat der gemeinsamen Arbeit unseres gesamten Torwartteams – unter der Leitung von Christian Dobnik als Tormanntrainer“, so Hülsmann.
Otar wie Ivo
Für Sturm-Star Otar Kiteishvili ist die Wahl zum besten Spieler der Bundesliga hingegen nichts mehr ganz so Neues. Dem Georgier gelang das Kunststück bereits zum dritten Mal in Serie. „Diese Ehrung hat für mich einen hohen Stellenwert und ist auch beim dritten Mal wieder ein unglaubliches Privileg. Solche persönlichen Auszeichnungen wären ohne den Rückhalt meiner Mitspieler und unseres Trainerstabs nicht möglich. Für mich ist der Preis auch ein Zeichen unserer gemeinsamen Entwicklung – und wir sind noch nicht am Ende. In den verbleibenden beiden Runden wollen wir unser großes Ziel unbedingt noch erreichen.“ Dem 30-jährigen Kiteishvili gelang eine herausragende Leistung, die zuvor nur einem weiteren Sturm-Edeltechniker gelungen ist: Ivica Vastic wurde von 1998 bis 2000 dreimal in Folge zum besten Spieler gewählt.
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