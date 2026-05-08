Motivation für Steirer-Duell: Duo ausgezeichnet

Otar wie Ivo

Für Sturm-Star Otar Kiteishvili ist die Wahl zum besten Spieler der Bundesliga hingegen nichts mehr ganz so Neues. Dem Georgier gelang das Kunststück bereits zum dritten Mal in Serie. „Diese Ehrung hat für mich einen hohen Stellenwert und ist auch beim dritten Mal wieder ein unglaubliches Privileg. Solche persönlichen Auszeichnungen wären ohne den Rückhalt meiner Mitspieler und unseres Trainerstabs nicht möglich. Für mich ist der Preis auch ein Zeichen unserer gemeinsamen Entwicklung – und wir sind noch nicht am Ende. In den verbleibenden beiden Runden wollen wir unser großes Ziel unbedingt noch erreichen.“ Dem 30-jährigen Kiteishvili gelang eine herausragende Leistung, die zuvor nur einem weiteren Sturm-Edeltechniker gelungen ist: Ivica Vastic wurde von 1998 bis 2000 dreimal in Folge zum besten Spieler gewählt.