Portugiese zog reihenweise gesunde Zähne

Anwalt: „Ausmaß nicht bewusst“

Der ehemalige Zahnarzt zeigte sich von den Schilderungen vor Gericht ungerührt. Er wies alle Vorwürfe zurück und sagte, Opfer seiner Assistentin gewesen zu sein. „Ich habe nicht den Eindruck, dass ihm das Ausmaß des Trümmerfelds bewusst ist, das er hinterlassen hat“, sagte der Anwalt Michel Chomiac de Sas. Das Gericht verurteilte den 61-Jährigen zu sechs Jahren Haft. Zudem verhängte es ein lebenslanges Berufsverbot und ein Aufenthaltsverbot.