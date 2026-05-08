„Um Geld zu machen“
Portugiese zog reihenweise gesunde Zähne
In Frankreich hat ein Zahnarzt seinen Patientinnen und Patienten reihenweise gesunde Zähne gezogen. „Er hat seine Patienten verstümmelt, um Geld zu machen“, sagte Staatsanwältin Valéry Morron am Donnerstag. Der Angeklagte hat einem Patienten gar 14 Zähne innerhalb von nur zwei Stunden gezogen.
„Mir tat nur der Weisheitszahn weh, aber er hat gesagt, es müsse alles raus“, sagte der 54 Jahre alte Pierre vor Gericht im südfranzösischen Mende. „Ich bin wegen eines Abszesses zu ihm gegangen, er hat mir alle Zähne gezogen“, erzählte auch eine 47-jährige Frau namens Anabela. „Sie haben meine Familie zerstört. Meine Mutter kann nur noch Püriertes essen, sie wollte nicht mehr weiterleben“, bestätigte ihre Tochter Raquel (28).
Die Ermittlerinnen und Ermittler hatten insgesamt 44 Opfer identifiziert. Die tatsächliche Zahl kann noch höher sein. Der 61-jährige Portugiese hatte ungefähr zwei Jahrzehnte lang in Portugal und Mosambik als Zahnarzt gearbeitet und sich 2018 in Frankreich niedergelassen. Das Gericht sah es nun als erwiesen an, dass er die Krankenkasse durch unnötige oder falsch abgerechnete Eingriffe um 330.000 Euro betrogen hat.
Anwalt: „Ausmaß nicht bewusst“
Der ehemalige Zahnarzt zeigte sich von den Schilderungen vor Gericht ungerührt. Er wies alle Vorwürfe zurück und sagte, Opfer seiner Assistentin gewesen zu sein. „Ich habe nicht den Eindruck, dass ihm das Ausmaß des Trümmerfelds bewusst ist, das er hinterlassen hat“, sagte der Anwalt Michel Chomiac de Sas. Das Gericht verurteilte den 61-Jährigen zu sechs Jahren Haft. Zudem verhängte es ein lebenslanges Berufsverbot und ein Aufenthaltsverbot.
Der Fall erinnert an die sogenannten Horror-Zahnärzte von Marseille: Im Oktober 2023 hatte ein französisches Gericht zwei Zahnärzte aus der südfranzösischen Hafenstadt zu fünf und acht Jahren Haft verurteilt. Sie hatten etwa 400 Patientinnen und Patienten aus einkommensschwachen Vierteln gesunde Zähne gezogen oder ihnen unnötige Behandlungen aufgedrängt.
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