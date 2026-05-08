Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Haltestellen bemängelt

Bus-Passagiere in NÖ beiben oft im Regen stehen

Niederösterreich
08.05.2026 18:00
An vielen Haltestellen sind die Fahrgäste Wind und Wetter schutzlos ausgeliefert.
An vielen Haltestellen sind die Fahrgäste Wind und Wetter schutzlos ausgeliefert.(Bild: NÖVOG/Liebhart)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Wer täglich auf Öffis angewiesen ist, hat’s oft nicht leicht. Vor allem bei Wind und Wetter. Das zeigt ein Bushaltestellen-Check im weiten Land. Denn die Fahrgäste orten in Niederösterreich grobe Mängel bei mehr als 500 Busstationen!

0 Kommentare

Ob strömender Regen aus den Wolken prasselt, oder die Sonne mit voller Strahlkraft vom Himmel lacht – auf den Bus zu warten, ist vielerorts in keiner der beiden Situationen ein Vergnügen. Das Ergebnis des großen Haltestellen-Checks des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) macht deutlich, warum das so ist. Fahrgäste haben dabei nämlich exakt 543 Bushaltestellen in Niederösterreich gemeldet, die an Kundenkomfort offenbar mehr als nur zu wünschen übrig lassen.

Was am meisten stört
Ganz klar am meisten stört die Betroffenen, wenn sie der Witterung hilflos ausgeliefert sind. Bei 55 Prozent der genannten Haltestellen wird kritisiert, dass die Wartenden bei Sturm, Regen und Schnee kein Dach über dem Kopf und keinen Windschutz haben. Fehlende Beschattung wird in 40 Prozent der Fälle beklagt. „Angesichts der zunehmenden Zahl an Hitzetagen im Sommer wird dies wohl zu einem gravierenden Problem“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest. Bei mehr als einem Drittel der Haltestellen wird das Fehlen von Radabstellplätzen kritisiert. „Dabei ist vor allem am Land das Rad ein gerne genutzter Zubringer zum Bus“, weiß Schenk.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Sicherheit ist wichtig
Auch die Verkehrssicherheit ist vielen Fahrgästen ein Anliegen: Keine geregelte Straßenquerung zur Haltestelle wird bei 37 Prozent, kein sicherer Gehweg zur Haltestelle bei einem Viertel aller Nennungen als Mangel angeführt. „Mit Bussen sind viele Schüler und ältere Menschen unterwegs. Umso wichtiger ist ein sicherer Weg zu den Haltestellen“, betont die VCÖ-Expertin.

Die Hotspots im Land
Die meisten mangelhaften Bushaltestellen wurden im Bezirk Baden aufgespürt. Zu den Spitzenreitern zählen auch die Bezirke Mödling und St. Pölten (siehe Grafik). Die wenigsten Mängelmeldungen kommen beim Haltestellen-Check aus dem Waldviertel. Im Bezirk Waidhofen an der Thaya werden nur sieben Haltestellen von den Fahrgästen kritisiert, in den Bezirken  Zwettl und Horn sind es acht beziehungsweise neun. Mit der Ausstattung von elf Haltestellen sind die Bus-Passagiere im Bezirk Gmünd unzufrieden.

Von so luxuriösen Haltestellen wie in Lustenau (Vorarlberg,) kann man in Niederösterreich nur ...
Von so luxuriösen Haltestellen wie in Lustenau (Vorarlberg,) kann man in Niederösterreich nur träumen.(Bild: Lukas Hämmerle)

Visitenkarten der Mobilität
Insgesamt gibt es rund 7600 Bushaltestellen zwischen Enns und Leitha. Angesichts dieser Menge wertet Verkehrslandesrat Udo Landbauer das Ergebnis des Checks als durchaus gut. Beim Busverkehr in Niederösterreich gibt es eine klare Aufgabenverteilung. Während das Land für Organisation und Finanzierung des Regionalbusangebotes verantwortlich ist, fallen Errichtung, Ausstattung und Betreuung der Haltestellen überwiegend in die Zuständigkeit der Gemeinden. Es werde jedoch laufend in Ausbau und Attraktivierung investiert, betont Landbauer: „Bushaltestellen sind schließlich wichtige Visitenkarten für die Mobilität in Niederösterreich.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
08.05.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
Erste Beschreibung: So soll Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
257.419 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
235.944 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
95.062 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1283 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
942 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
531 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf