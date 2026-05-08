Bus-Passagiere in NÖ beiben oft im Regen stehen

Was am meisten stört

Ganz klar am meisten stört die Betroffenen, wenn sie der Witterung hilflos ausgeliefert sind. Bei 55 Prozent der genannten Haltestellen wird kritisiert, dass die Wartenden bei Sturm, Regen und Schnee kein Dach über dem Kopf und keinen Windschutz haben. Fehlende Beschattung wird in 40 Prozent der Fälle beklagt. „Angesichts der zunehmenden Zahl an Hitzetagen im Sommer wird dies wohl zu einem gravierenden Problem“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest. Bei mehr als einem Drittel der Haltestellen wird das Fehlen von Radabstellplätzen kritisiert. „Dabei ist vor allem am Land das Rad ein gerne genutzter Zubringer zum Bus“, weiß Schenk.