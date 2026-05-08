Bus-Passagiere in NÖ beiben oft im Regen stehen

Wer täglich auf Öffis angewiesen ist, hat’s oft nicht leicht. Vor allem bei Wind und Wetter. Das zeigt ein Bushaltestellen-Check im weiten Land. Denn die Fahrgäste orten in Niederösterreich grobe Mängel bei mehr als 500 Busstationen!
Ob strömender Regen aus den Wolken prasselt, oder die Sonne mit voller Strahlkraft vom Himmel lacht – auf den Bus zu warten, ist vielerorts in keiner der beiden Situationen ein Vergnügen. Das Ergebnis des großen Haltestellen-Checks des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) macht deutlich, warum das so ist. Fahrgäste haben dabei nämlich exakt 543 Bushaltestellen in Niederösterreich gemeldet, die an Kundenkomfort offenbar mehr als nur zu wünschen übrig lassen.
Was am meisten stört
Ganz klar am meisten stört die Betroffenen, wenn sie der Witterung hilflos ausgeliefert sind. Bei 55 Prozent der genannten Haltestellen wird kritisiert, dass die Wartenden bei Sturm, Regen und Schnee kein Dach über dem Kopf und keinen Windschutz haben. Fehlende Beschattung wird in 40 Prozent der Fälle beklagt. „Angesichts der zunehmenden Zahl an Hitzetagen im Sommer wird dies wohl zu einem gravierenden Problem“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest. Bei mehr als einem Drittel der Haltestellen wird das Fehlen von Radabstellplätzen kritisiert. „Dabei ist vor allem am Land das Rad ein gerne genutzter Zubringer zum Bus“, weiß Schenk.
Sicherheit ist wichtig
Auch die Verkehrssicherheit ist vielen Fahrgästen ein Anliegen: Keine geregelte Straßenquerung zur Haltestelle wird bei 37 Prozent, kein sicherer Gehweg zur Haltestelle bei einem Viertel aller Nennungen als Mangel angeführt. „Mit Bussen sind viele Schüler und ältere Menschen unterwegs. Umso wichtiger ist ein sicherer Weg zu den Haltestellen“, betont die VCÖ-Expertin.
Die Hotspots im Land
Die meisten mangelhaften Bushaltestellen wurden im Bezirk Baden aufgespürt. Zu den Spitzenreitern zählen auch die Bezirke Mödling und St. Pölten (siehe Grafik). Die wenigsten Mängelmeldungen kommen beim Haltestellen-Check aus dem Waldviertel. Im Bezirk Waidhofen an der Thaya werden nur sieben Haltestellen von den Fahrgästen kritisiert, in den Bezirken Zwettl und Horn sind es acht beziehungsweise neun. Mit der Ausstattung von elf Haltestellen sind die Bus-Passagiere im Bezirk Gmünd unzufrieden.
Visitenkarten der Mobilität
Insgesamt gibt es rund 7600 Bushaltestellen zwischen Enns und Leitha. Angesichts dieser Menge wertet Verkehrslandesrat Udo Landbauer das Ergebnis des Checks als durchaus gut. Beim Busverkehr in Niederösterreich gibt es eine klare Aufgabenverteilung. Während das Land für Organisation und Finanzierung des Regionalbusangebotes verantwortlich ist, fallen Errichtung, Ausstattung und Betreuung der Haltestellen überwiegend in die Zuständigkeit der Gemeinden. Es werde jedoch laufend in Ausbau und Attraktivierung investiert, betont Landbauer: „Bushaltestellen sind schließlich wichtige Visitenkarten für die Mobilität in Niederösterreich.“
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