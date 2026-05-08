Bei Schulbau: Problemstoffe landeten im Restmüll

Zu sorgloser Umgang mit Altlasten

Doch bei dem Projekt sind laut aktuellem RH-Bericht auch grobe Fehler passiert. Die machen ein grundsätzliches Problem sichtbar: Noch immer wird zu sorglos mit Altlasten wie Asbest und anderen Schadstoffen in Gebäuden umgegangen. Minutiös führen die Prüfer auf, wie in der Theorie die Gefahren erkannt, in der Praxis aber zu wenig ernst genommen werden. „Beispielsweise wurde eine abgebrochene, künstliche mineralfaserhaltige Zwischendecke mit einer Fläche von 1230 Quadratmetern nicht von den Baurestmassen getrennt entsorgt“, heißt es in dem Bericht. Dabei gab es vom Gesetz und der Stadt Lienz als Auftraggeber genaue Vorgaben.