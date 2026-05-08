Selenskyj erwartet erstmals US-Gesandte in Kiew

Man stimme derzeit den Zeitplan mit den USA ab. Zuletzt habe man über humanitäre Fragen gesprochen, einschließlich der Fortsetzung der Gefangenenaustausche. „Wir müssen uns dem Frieden annähern, indem wir die Ukraine stärken und unsere bilateralen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten festigen“, sagte Selenskyj. Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über ein Kriegsende liegen derzeit auf Eis. Die USA, die in den Gesprächen vermittelt hatten, konzentrieren sich momentan auf den Krieg im Iran.