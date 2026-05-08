Rekord! Noch nie wurde so viel Koks sichergestellt

„Läufer“ sollten Koks entgegennehmen

Neben dem 34-jährigen Lenker des Fahrzeuges und einem 23-jährigen Nordafrikaner, der das Geld bei sich hatte und sich im Nahbereich des Wagens aufhielt, gerieten auch zwei Marokkaner (23, 22) ins Visier der Polizei, die aus einem Taxi stiegen. „Als sie die Polizisten wahrgenommen haben, ergriffen sie die Flucht“, schildert Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamtes. Während einer der beiden Flüchtigen nach nur wenigen Stunden festgenommen wurde, klickten für den zweiten am 5. Mai in Zirl die Handschellen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Koks aus dem Fahrzeug an sogenannte Läufer übergeben werden sollte.