Rekord! Noch nie wurde so viel Koks sichergestellt

Empfindlicher Schlag gegen die kriminelle Drogenszene in Innsbruck! Die Kriminalpolizei konnte im Zuge akribischer Ermittlungen eine nordafrikanische Suchtgiftbande zerschlagen. In einem Auto wurden nicht weniger als 17 Kilogramm Kokain sichergestellt. Rekordfund in Tirol!
„Jüngste Ermittlungserfolge gegen die Drogenszene in Innsbruck sowie die Sicherstellung der bisher größten Menge von Kokain in Tirol“ – unter diesem Motto lud Tirols Polizeiführung am Freitagvormittag zu einem Pressetermin.
Kokain im Wert von 1,7 Millionen Euro
Dort wurden Details zu dem Rekordfund bekannt gegeben: Bei einem Großaufgriff Ende April im Stadtgebiet von Innsbruck – Stadtteil Hötting – konnten in einem Auto mit italienischem Kennzeichen sage und schreibe 17 Kilogramm Kokain entdeckt und sichergestellt werden. Der Straßenverkaufswert liegt bei rund 1,7 Millionen.
Quartett mittlerweile in Untersuchungshaft
Im Zeitraum zwischen dem 30. April und 5. Mai seien insgesamt vier Verdächtige festgenommen worden – allesamt Marokkaner im Alter zwischen 22 und 34 Jahren. Über das Quartett sei inzwischen Untersuchungshaft verhängt worden. Zum Teil hätten sich die Beschuldigten auch geständig gezeigt.
Das Kokain, das einen „sehr hohen Reinheitsgehalt“ aufwies, soll aus dem norditalienischen Raum nach Tirol geschmuggelt worden sein. Landespolizeidirektor Helmut Tomac betonte, dass die „Drogen nicht aus Südtirol kamen“. Die beschlagnahmten Drogen waren in Paketen zu jeweils einem Kilogramm verpackt. Bei einem der Verdächtigen wurde Bargeld in Höhe von 24.000 Euro in „szenetypischen Stückelungen“ sichergestellt.
„Läufer“ sollten Koks entgegennehmen
Neben dem 34-jährigen Lenker des Fahrzeuges und einem 23-jährigen Nordafrikaner, der das Geld bei sich hatte und sich im Nahbereich des Wagens aufhielt, gerieten auch zwei Marokkaner (23, 22) ins Visier der Polizei, die aus einem Taxi stiegen. „Als sie die Polizisten wahrgenommen haben, ergriffen sie die Flucht“, schildert Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamtes. Während einer der beiden Flüchtigen nach nur wenigen Stunden festgenommen wurde, klickten für den zweiten am 5. Mai in Zirl die Handschellen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Koks aus dem Fahrzeug an sogenannte Läufer übergeben werden sollte.
Bisheriger Rekord lag bei 12 Kilogramm
Die bisherige Rekord-Sicherstellung von Kokain in Tirol gab es übrigens im Dezember 2024 auf der Brennerautobahn (A13). Damals konnten im Wagen eines Albaners (36) zwölf Kilogramm Koks entdeckt werden. Der Wert der Drogen lag bei rund 1,2 Millionen Euro. Es handelte sich um Kokain mit „hohem Reinheitswert“, hieß es auch damals vonseiten der Ermittler.
Nordafrikaner-Szene in Innsbruck wieder aktiv
In diesem Jahr konnten übrigens allein in Innsbruck insgesamt bereits 20,4 Kilo Kokain sichergestellt, zudem 45 Dealer festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck gebracht werden. Alle Beschuldigten werden der jetzt wieder zunehmend aktiv gewordenen Nordafrikaner-Szene zugeordnet.
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