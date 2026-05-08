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Seoul in Reichweite

Erste Bilder zeigen neue nordkoreanische Haubitze

Außenpolitik
08.05.2026 11:29
Nordkorea wird ein neues Artilleriesystem an der Grenze zu Südkorea stationieren. Kim Jong Un ...
Nordkorea wird ein neues Artilleriesystem an der Grenze zu Südkorea stationieren. Kim Jong Un schaute jetzt beim Hersteller vorbei.(Bild: AFP/AP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nordkorea stationiert ein neues Artilleriesystem nahe der südkoreanischen Grenze. Machthaber Kim Jong Un inspizierte kürzlich die 155-Millimeter-Haubitze mit über 60 Kilometern Reichweite.

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Von dem neuen Artilleriesystem existieren bislang nur Fotos aus nordkoreanischen Staatsmedien. Machthaber Kim Jong Un habe am Mittwoch einen Rüstungsbetrieb besucht und dort die Produktion einer „neuartigen 155-mm-Selbstfahrhaubitze“ begutachtet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag.

Drei Bataillone einer Langstreckenartillerie-Einheit an der südlichen Grenze sollen demnach mit dem Geschütz ausgerüstet werden. 

Fotoserie: Kim Jong Un bei der Besichtigung der neuen Haubitze

(Bild: AFP/STR)
(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
(Bild: EPA/KCNA)

Unmittelbare Bedrohung für Südkorea
Laut Staatsmedien sollen die großkalibrigen Geschütze eine Reichweite von mehr als 60 Kilometern haben. Genug, um große Teile der Metropolregion Seoul ins Visier zu nehmen. Obwohl die Artillerie-Geschütze nicht das Drohpotential ballistischer Raketen haben, sind sie für Südkorea dennoch eine unmittelbare Bedrohung.

Bereits jetzt hat das Regime zahlreiche Geschütze entlang der Grenze stationiert. Von dort sind es nur rund 40 bis 50 Kilometer bis in die Zehn-Millionen-Metropole Seoul. Damit können Wohngebiete, Militärbasen und kritische Infrastruktur ins Visier genommen werden.

Zitat Icon

Die neue Haubitze wird erhebliche Veränderungen und Vorteile für unsere Bodenoperationen bringen.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA

„Rapide Erweiterung“
Kim Jong Un spricht von einer „rapiden Erweiterung“ der Schlagkraft an Land. Neben den neuen Haubitzen sollen auch zusätzliche Raketen- und Mehrfachraketenwerfer an der Front stationiert werden. Beobachter werten das als weiteren Schritt in der militärischen Eskalationsspirale auf der koreanischen Halbinsel.

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Immer wieder Provokationen Noerdkoreas mit Raketentests
Nach südkoreanischen Angaben hatte Nordkorea erst am frühen Morgen des 18. Aprils eine ballistische Rakete getestet. Das ist dem Land laut Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt. Das Geschoss wurde in östliche Richtung abgefeuert, teile das Militär in Seoul mit. Auch Japans Verteidigungsministerium meldete zu dem Zeitpunkt den Start einer mutmaßlichen ballistischen Rakete. Bereits am 8. April hatte Nordkorea nach dem Abschuss mehrerer Kurzstreckenraketen einen Flugkörper getestet – trotz UN-Resolutionen, die diese Tests verbietet.

Kims neues 5000-Tonnen-Kriegsschiff 
In einer separaten Meldung berichtete KCNA, Kim habe am Donnerstag das 5000 Tonnen schwere Kriegsschiff Choe Hyon besucht und vor dessen Indienststellung einen Navigationstest im Gelben Meer beobachtet. Das Schiff solle bis Mitte Juni an die Marine übergeben werden. Begleitet wurde Kim laut Yonhap von seiner Tochter Ju-ae.

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