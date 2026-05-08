Erste Bilder zeigen neue nordkoreanische Haubitze

Immer wieder Provokationen Noerdkoreas mit Raketentests

Nach südkoreanischen Angaben hatte Nordkorea erst am frühen Morgen des 18. Aprils eine ballistische Rakete getestet. Das ist dem Land laut Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt. Das Geschoss wurde in östliche Richtung abgefeuert, teile das Militär in Seoul mit. Auch Japans Verteidigungsministerium meldete zu dem Zeitpunkt den Start einer mutmaßlichen ballistischen Rakete. Bereits am 8. April hatte Nordkorea nach dem Abschuss mehrerer Kurzstreckenraketen einen Flugkörper getestet – trotz UN-Resolutionen, die diese Tests verbietet.