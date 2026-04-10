Andrew sah aus wie „auf dem Weg zur Guillotine“

Andrew fühlt sich „unter Zwang ins Exil geschickt“

Doch wie es scheint, ist der Ex-Prinz alles andere als glücklich mit seinem neuen Heim. Das beweisen Fotos, die britische Medien veröffentlicht hatten und die den Bruder von König Charles dieser Tage bei einem Spaziergang mit seinen Hunden zwischen der Wood Farm und der Marsh Farm zeigen.