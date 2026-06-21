TSV Hartberg verlängert Ausleihe von Schopp!

Der TSV Hartberg hat sich mit dem deutschen Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 auf eine Verlängerung der Leihe von Konstantin Schopp für die kommende Saison verständigt!
Das teilten beide Klubs am Sonntag mit.
Der 20-jährige Innenverteidiger und Sohn von Hartberg-Cheftrainer Markus Schopp war bereits im Frühjahr leihweise für die Steirer aufgelaufen.
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