Warum Bidstrup-Transfer noch nicht offiziell ist

Am Dienstag kommt es nun zum Treffen zwischen Klub, wo zudem Gespräche über eine Übernahme laufen, und der DCNG. Gibt diese grünes Licht, steht einer Vollzugsmeldung des Bidstrup-Transfers in den Tagen darauf nichts mehr im Weg. Möglich ist aber auch, dass der Wechsel erst um den 1. Juli, also mit Start des neuen Geschäftsjahres, offiziell gemacht wird.