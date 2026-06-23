Prohaska sorgt für Lacher: „I bin wie da Dracula!“

Lange Gesichter im ORF-Studio angesichts einer rund zweistündigen Unwetter-Unterbrechung bei Frankreich gegen den Irak? Mitnichten! Die Runde mit Moderator Bernhard Stöhr und den Experten Andi Ivanschitz sowie Herbert Prohaska ließ sich die gute Laune auch zu später Stunde nicht nehmen, „Schneckerl“ sorgte sogar für die „Wuchtl“ der Nacht, als er meinte: „I bin wie da Dracula!“