Prohaska sorgt für Lacher: „I bin wie da Dracula!“

Lange Gesichter im ORF-Studio angesichts einer rund zweistündigen Unwetter-Unterbrechung bei Frankreich gegen den Irak? Mitnichten! Die Runde mit Moderator Bernhard Stöhr und den Experten Andi Ivanschitz sowie Herbert Prohaska ließ sich die gute Laune auch zu später Stunde nicht nehmen, „Schneckerl“ sorgte sogar für die „Wuchtl“ der Nacht, als er meinte: „I bin wie da Dracula!“
Wie er darauf kam? Ganz einfach: Die Pause bis zum Wiederanpfiff von Frankreich gegen Irak hatte man beim ORF u.a. für eine Schalte zu den in den USA befindlichen Rainer Pariasek und Andreas Herzog genutzt.
„Eh noch topfit?“
Und „Herzerl“ hatte mit einem Augenzwinkern angemerkt, dass er hofft, dass Prohaska trotz des außerplanmäßig langen Arbeitstages „eh noch topfit ist“.
„Erst ab Mitternacht wach‘ I auf!“
„Jaja, er hat zwar schon ein Bier getrunken, aber er hält sich gut“, wusste ORF-Mann Stöhr den lange Jahre unter Prohaska in Österreichs Nationalteam spielenden Herzog durchaus zu beruhigen.
Ehe „Schneckerl“ lachend nachlegte: „Schau, I bin in Wahrheit wie da Dracula! Erst ab Mitternacht wach‘ I richtig auf …“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.