Viele Schmankerln: Das ist los am Wochenende

Wer aufgrund des überaus freundlichen Wetters nach Ausflügen oder Zeit in der Natur trachtet, der ist am Wochenende in Wien gut bedient. Abseits des Song Contest-Trubels, der am Sonntag seinen offiziellen Anfang findet, tut sich auch sonst sehr viel.

Ab Freitag und bis Sonntag läuft jeweils von 11 bis 21 Uhr das Genussfestival im Stadtpark. Über 100 Stände sorgen für kulinarische Freuden, Stationen laden außerdem zum Mitmachen ein.

Freitagabend um 19.30 Uhr veranstaltet das Mauthausen Komitee Österreich anlässlich des Tages der Befreiung das alljährliche Fest der Freude am Heldenplatz.