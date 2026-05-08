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Viele Schmankerln: Das ist los am Wochenende

Wiener Visionen
08.05.2026 11:00
Das Genussfestival im Stadtpark bietet allerlei Unterhaltung
Das Genussfestival im Stadtpark bietet allerlei Unterhaltung(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Von Frühlingsfest und Fest der Freude bis Genussfestival gibt es in der Stadt viel zu entdecken. Die „Krone“ liefert einen Überblick. 

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Wer aufgrund des überaus freundlichen Wetters nach Ausflügen oder Zeit in der Natur trachtet, der ist am Wochenende in Wien gut bedient. Abseits des Song Contest-Trubels, der am Sonntag seinen offiziellen Anfang findet, tut sich auch sonst sehr viel. 

  • Ab Freitag und bis Sonntag läuft jeweils von 11 bis 21 Uhr das Genussfestival im Stadtpark. Über 100 Stände sorgen für kulinarische Freuden, Stationen laden außerdem zum Mitmachen ein.
  • Freitagabend um 19.30 Uhr veranstaltet das Mauthausen Komitee Österreich anlässlich des Tages der Befreiung das alljährliche Fest der Freude am Heldenplatz.
  • Im Tiergarten Schönbrunn wird am Samstag von 9 bis 18 Uhr der Internationale Tag des Chamäleons gefeiert. Es stehen eine Posterausstellung und eine Bastelecke bereit.
  • Ebenfalls am Samstag laden die Förster der Stadt Wien zum Familienerlebnistag in die Waldschule Ottakring. Von 12 bis 18 Uhr erwartet Besucher ein abwechslungsreiches Programm rund um Natur und Umwelt.
  • Das Frühlingsfest im Servitenviertel findet heuer wieder am Samstag von 12 bis 19 Uhr mit einem bunten Mix aus köstlicher Gastronomie, kreativen Workshops und Kinderprogramm in der Fußgängerzone in der Servitengasse statt.
  • Sowohl am Freitag als auch am Samstag kommen Besucher am Hannovermarkt (ab 16.30 Uhr) und am Vorgartenmarkt (ab 11 Uhr) musikalisch auf ihre Kosten. Zwei Bands bringen ihre Songs direkt auf die Wiener Märkte.
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