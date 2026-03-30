Warum der Osterhase jetzt doch nicht frieren muss

Von Schnee und Kälte war erst die Rede. Nun zeigt sich ein anderes Bild. Das Wochenende wird nun doch freundlicher als gedacht.
Kalt und regnerisch geht der März zu Ende. Nass und windig bleibt es auch am Dienstag, ehe die zweite Wochenhälfte der Osterferien ein freundlicheres Gesicht zeigt, so GeoSphere Austria.
Ab Mittwoch erhöhen sich nämlich die Sonnenstunden. Auch die Temperaturen steigen auf bis zu 11 Grad. Dichte Wolken dominieren den Gründonnerstag, nehmen am Karfreitag dafür deutlich ab.
Allergiker seien gewarnt
Pünktlich zum Wochenende scheint der Frühling dann allmählich wieder zurückzukehren. Von Tag zu Tag klettern die Temperaturen nach oben. Am Karsamstag bleibt es recht sonnig. Ein paar Regenschauer sind allerdings nicht ausgeschlossen.
Der Wind weht lebhaft, am Ostersonntag nimmt er aber ab. Bis zu 20 Grad und Sonne erwarten den Osterhasen dann. Das schönere Wetter kann für Allergiker in der Karwoche indes unangenehm werden. Denn die Pollenbelastung steigt.
Der Flug der Birkenblüte werde laut GeoSphere Austria schon am Wochenende zu einer vorläufigen Spitze führen. Die Winterjacke kann beim Eiersuchen also zu Hause bleiben, die Allergietablette sollten Betroffene aber besser nicht vergessen.
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