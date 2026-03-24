Erste Events rund um Song Contest sind bekannt

Der genaue Ort ist noch unbekannt. Die Polizei ist gerüstet, heißt es. Die Möglichkeit von Kundgebungen floss bereits in die Lageeinschätzung sowie das Sicherheitskonzept des ORF und er Polizei mit ein. Das Recht auf freie Meinungsäußerung werde gewährleistet, müsse aber mit der Sicherheit der Großveranstaltung einhergehen, heißt es. Bis dato gebe es noch keine Anzeichen, dass Proteste die Musikshow beeinflussen.