Yoga, Eierberg und Hasen auf Wiener Ostermärkten

Frühlingserwachen in Wien: Nach dem Wintergrau bringen Hunderte Stände an fünf Ostermärkten nun Farbe in die Stadt. Ein Überblick.
Dieser Tage zieren Ostereier, Narzissen und bunte Tulpen das Stadtbild. Denn an fünf Standorten in Wien öffnen wieder die traditionsreichen Ostermärkte. Rund 230 Markt- sowie 47 Gastronomiestände ziehen dafür ihre Rollläden hoch und bieten allerlei Kreatives und Köstlichkeiten an. Ab und an huscht auch der Osterhase vorbei.
Altwiener Ostermarkt
Auf der Freyung sorgt der Altwiener Ostermarkt in seiner 35. Saison allen voran wieder für den größten Eierberg mit rund 40.000 bemalten Ostereiern. Dazu gibt es zahlreiche Spezialitäten wie Pinzen, Kunsthandwerk und Floristik.
Für die Kleinsten steht eine Bastelwerkstatt und eine Kasperlbühne bereit. Ab 16.30 Uhr gibt es stets musikalische Unterhaltung. Gestartet wird schon ab diesem Freitag täglich ab 10 Uhr.
Ostermarkt am Hof
Frühlingsstimmung kommt auch am Ostermarkt am Hof mit 50 Ausstellern auf. Ab 20. März haben sie täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.
Kalvarienbergfest in Hernals
Bereits ab Donnerstag laden zehn Stände am Kalvarienbergfest, das nach dem erfolgreichen Neustart 2025 in die zweite Runde geht, bis 5. April zu traditionellem Handwerk und regionaler Verköstigung.
Kinder dürfen sich auf Eierbemalen, Schminken, Glitzertattoos und buntes Bühnenprogramm samt Zaubershows freuen. Für gemütliche Afterwork-Stimmung sorgen Austropop-Künstler und DJs.
Ostermarkt in Floridsdorf
Seit Ende Februar gibt es bei den insgesamt elf Händlern am Ostermarkt am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf allerlei Dekorationen für den Osterstrauch sowie frische Frühlingsblumen. Der Höhepunkt: Die Palmweihe am Palmsonntag.
Oster- und Frühlingsmarkt in Schönbrunn
Alle Jahre wieder verwandelt sich der Ehrenhof vor dem Schloss Schönbrunn zu einem blühenden Frühlingsfest. Nicht nur ist jener Markt mit 88 Ständen der größte in de Stadt, auch das Programm kann sich sehen lassen.
So wird es eine Rätselrallye, ein Strohlabyrinth, Yoga und ein XXL-Schach geben. Ergänzt wird das Angebot mit einem Karussell, einer Eisenbahn und einem Riesenrad.
Eröffnet wird der Markt am 25. März, wo Kinder von 3 bis 6 Jahren zu einem Körberl-Lauf geladen sind. Bei einer rund 240 Meter langen Strecke können die kleinen Gäste Süßigkeiten für ihr „Körberl“ sammeln.
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