Fake News über Putin

„Das trifft einfach nicht zu“, sagt dazu der Wirtschaftswissenschafter Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin im „Spiegel“. „Die reale Inflation liegt mit Sicherheit näher am offiziell genannten Wert.“ Wäre sie wirklich so hoch, müssten auch die Zinsen auf russische Staatsanleihen viel höher sein, als sie im Moment sind, so der Osteuropa- und Eurasien-Experte.