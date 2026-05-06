Derzeit kursieren in internationalen Medien angebliche Berichte der amerikanischen und der schwedischen Geheimdienste, die an Unsinn kaum zu überbieten sind. Es sind Fake News über Wladimir Putin, die reine Wunschvorstellungen des Westens widerspiegeln. Dennoch wird darüber berichtet, als würde es sich um Tatsachen handeln.
Da wäre zum Beispiel die Darstellung des Leiters des schwedischen Militärgeheimdienstes, Russland würde seine Wirtschaftsstatistik in großem Stil fälschen, um eine schwere Krise zu verschleiern. Demnach soll etwa die reale Inflation in Russland näher am Leitzinssatz von 15 Prozent liegen als an der offiziellen Inflationsrate von 5,86 Prozent.
„Das trifft einfach nicht zu“, sagt dazu der Wirtschaftswissenschafter Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin im „Spiegel“. „Die reale Inflation liegt mit Sicherheit näher am offiziell genannten Wert.“ Wäre sie wirklich so hoch, müssten auch die Zinsen auf russische Staatsanleihen viel höher sein, als sie im Moment sind, so der Osteuropa- und Eurasien-Experte.
Bei der schwedischen Darstellung handle es sich entweder um einen Irrtum oder einen Teil des Informationskrieges.
Noch kruder ist ein CNN-Bericht, der sich auf US-Geheimdienste bezieht. Demnach würde der frühere russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu einen Putsch gegen Putin planen. Glaubt irgendjemand, Schoigu wäre noch ein freier Mann, wenn das tatsächlich so wäre?
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