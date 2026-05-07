Infantino zu WM-Preisen:„300 Dollar ist fair“

FIFA profitiert

Möglich machen diese Preise aber vor allem der Zweitmarkt, auf dem bereits erworbene Karten wieder angeboten werden können – und das, ohne Regulierung durch den Weltverband. Der Verkäufer oder die Verkäuferin legt den Preis selbst fest. Die FIFA profitiert trotzdem: Sie kassiert 15 Prozent Gebühr – sowohl vom Verkäufer als auch vom Käufer.