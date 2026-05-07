Das sind die Pläne für das „Geisterhochhaus“

Seit 21 Jahren liegt das Gelände dort schon brach. Bis zur Fertigstellung des Gemäldes auf 1100 Quadratmetern dauerte es drei Wochen. Dafür wurden 800 Liter Farbe und 830 Spraydosen verwendet. Das bedeutet auch den Start für die lange versprochene Belebung der Gegend. Das Areal „Gunold Süd“ ist 2,5 Hektar groß. Ursprünglich war geplant, aus dem Areal ein „kleines Manhattan“ zu machen. Kurzzeitig gehörte die Liegenschaft auch Immo-Pleitier René Benko.