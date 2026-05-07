Aus für Panini-Sammelalben bei Weltmeisterschaften

Seit 60 Jahren WM-Partner

Für Panini-Sammler kommt diese Nachricht als Schock. Seit 1970 veröffentlichte der italienische Hersteller bei jeder Fußball-Weltmeisterschaft eine Ausgabe. Zuletzt sorgte das aktuelle Album zur WM 2026 für viel Kritik. Mit 1,50 Euro pro Packerl, 112 Seiten und 980 Stickern brach es viele neue Rekorde.