Aus für Panini-Sammelalben bei Weltmeisterschaften

Die Panini-Sammelalben gehören nach der WM 2030 und 60 Jahren auch bei FIFA-Turnieren der Geschichte an. Der Fußball-Weltverband schloss mit dem Mutterkonzern des US-Herstellers Topps einen ab 2031 gültigen Langfristlizenzvertrag für Sammelkarten und Pickerln ab.
Die UEFA hatte die Zusammenarbeit mit dem italienischen Unternehmen Panini bereits vor der EM 2024 beendet, auch der Europaverband setzt seither auf Topps.
Seit 60 Jahren WM-Partner
Für Panini-Sammler kommt diese Nachricht als Schock. Seit 1970 veröffentlichte der italienische Hersteller bei jeder Fußball-Weltmeisterschaft eine Ausgabe. Zuletzt sorgte das aktuelle Album zur WM 2026 für viel Kritik. Mit 1,50 Euro pro Packerl, 112 Seiten und 980 Stickern brach es viele neue Rekorde.
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