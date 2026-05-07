Demenzkranker ließ blinde Ehefrau im Auto zurück

Ehemann ohne Fahrzeug aufgefunden

Am 7. Mai wurde der Ehemann laut Polizei allein und in hilflosem Zustand im Bereich Kremmen im Land Brandenburg gefunden. Das Fahrzeug fehlte. Aufgrund einer starken Demenzerkrankung konnte er den Ermittlern zufolge keine Angaben machen, wo er den Wagen zurückgelassen hatte. Er gab lediglich an, er habe sich festgefahren, sei ausgestiegen, um Hilfe zu holen und habe seine Frau im Auto zurückgelassen.