Kärnten baut: 21 Millionen Euro beschlossen

Zu den größten Vorhaben im heurigen Brückenbauprogramm zählt die Neuerrichtung der Möllbrücke Stampfen an der B107 Großglockner Straße. Das Land investiert rund 3,5 Millionen Euro. Für die Instandsetzung der Hangbrücke Untere Kehre an der B91 am Loiblpass nimmt das Straßenbaureferat etwa 1,2 Millionen Euro in die Hand; die Arbeiten beginnen im Herbst. Saniert wird auch die Gailbrücke Oberschütt an der L30 Schütter Straße: Die Fahrbahnoberfläche wird instand gesetzt, die Randbalken werden erneuert. Kosten: Rund 700.000 Euro. Die Sanierung der Raderbrücke an der B78 Obdacher Straße im Lavanttal steht ebenfalls auf dem Programm (um rund 800.000 Euro). Außerdem wird seit einigen Wochen an der Generalsanierung der Mösslerbrücke an der B99 Katschbergstraße gearbeitet (knapp 800.000 Euro).