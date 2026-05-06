Lavafontäne auf Hawaii: Kilauea wieder aktiv

Der Vulkan Kilauea auf Hawaii hat wieder einmal beeindruckende Bilder geliefert: Ganze neun Stunden war am Dienstag eine Lavafontäne zu sehen.
Die Eruption begann laut US-Erdbebenwarte USGS Dienstagfrüh (Ortszeit) und endete dann abrupt um 17:22 Uhr (Ortszeit). Es handelte sich den Angaben zufolge um die 46. eruptive Episode.
Der 1247 Meter hohe Kilauea ist einer der aktivsten Vulkane der Welt. Er liegt auf der größten Insel der Hawaii-Inselkette und ist ein beliebtes Touristenziel. Seit den 1950er Jahren brach der Kilauea regelmäßig aus.
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