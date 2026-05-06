Warum ein Schmetterling den Namen Papst Leo trägt

Jährlich 700 neue Arten entdeckt

Allein in der Ordnung der Schmetterlinge werden jährlich rund 700 neue Arten entdeckt – überwiegend in den Tropen, doch auch in Europa ist die Grundlagenforschung keineswegs abgeschlossen: In den Alpen konnten etwa in den vergangenen Jahrzehnten rund 200 bislang unbekannte Arten nachgewiesen werden. Huemer: „Wir befinden uns in einer globalen Biodiversitätskrise, dabei ist erst ein Bruchteil der weltweiten Artenvielfalt wissenschaftlich erfasst. Ein wirksamer Schutz biologischer Vielfalt setzt allerdings voraus, dass Arten überhaupt erkannt, beschrieben und benannt werden.“