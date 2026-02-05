„Cold-Case“: Keine Ruhe für die Schwerverbrecher

50-Jähriger zündet Kälteiglus für Obdachlose an
6-facher Mordversuch!
Die „Krone“ hat nachgefragt, wie Fahnder im Bundeskriminalamt (BK) ungelöste Morde und Vermisstenfälle neu untersucht – und welche neuartigen Methoden dabei auf die richtige Spur führen können.
Manche Taten verschwinden nie. Auch dann nicht, wenn Jahre vergehen. Für die Ermittler des Cold-Case-Managements (CCM) im Bundeskriminalamt (BK) beginnt die Arbeit dann, wenn andere längst aufgehört haben. Seit mehr als 15 Jahren widmet sich die Spezialeinheit jenen Fällen, die offiziell als ungelöst gelten – auch wenn sie schon Jahre zurückliegen.
