Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

30 Jahre Mode-Magie

Designerin Michel Mayer: „Auf Wachstum sehr stolz“

Adabei Österreich
06.05.2026 20:00
Entspannte Stimmung beim Jubiläumsabend: Ballett-Profi Rebecca Horner (li.), Designerin Michaela ...
Entspannte Stimmung beim Jubiläumsabend: Ballett-Profi Rebecca Horner (li.), Designerin Michaela Mayer-Lee und Irmgard Griss (re.) feierten gemeinsam 30 Jahre Michel Mayer.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

30 Jahre Michel Mayer, 25 Jahre Shop und jede Menge Society-Glamour: Designerin Michaela Mayer-Lee feierte ihr Jubiläum mit einer limitierten Best-of-Kollektion und prominenten Gästen. Mit uns sprach sie über ihr Erfolgsgeheimnis, ihre Arbeit für Film und Theater und warum langsames Wachstum der Schlüssel zum Erfolg ist.

0 Kommentare

Seit 30 Jahren kreiert die österreichische Designerin Michaela Mayer-Lee mit ihrem Label Michel Mayer Mode mit unverwechselbarer Handschrift. Von glamourösen Opernballroben bis hin zu verschiedensten Alltags-Looks. Mit ihrem Gespür für feine Materialien und feminine Silhouetten hat sie sich längst einen Namen in der österreichischen und internationalen Fashionszene sowie in der Welt der Stars gemacht.

Genau das feierte die Modeschöpferin nun in ihrem Atelier im Herzen Wiens – gemeinsam mit Gästen aus Society, Kultur und Gastronomie, sommerlichen Drinks und ausgelassener Stimmung. Ihr Shop in der Innenstadt besteht mittlerweile auch seit 25 Jahren. Ein Anlass der der Modeschöpferin besonders viel bedeutet: „Es ist keine einfache Branche. Ich generell kein Mensch, der zurückblickt, sondern nach vorne schaut. Aber wenn man sieht, wie klein alles angefangen hat und wie groß es jetzt ist, macht mich dieses Wachstum sehr stolz.“ Passend zum Jubiläum wird eine Best-Of-Kollektion in der Trendfarbe weiß präsentiert. „Wir haben uns auf die Schnitte der letzten 30 Jahre fokussiert und haben besten Signature-Teile rausgepickt, verrät die gebürtige Wahl-Wienerin.

Klein, fein und mitten in Wien: Das Atelier von Michel Mayer ist längst Kult.
Klein, fein und mitten in Wien: Das Atelier von Michel Mayer ist längst Kult.(Bild: Alexander Tuma)

Zwischen internationalen Projekten und Wiener Flair
Auch abseits der klassischen Fashionwelt hat sich Mayer-Lee längst einen Namen gemacht – unter anderem mit Kostümen für Film- und Theaterproduktionen, wie der Netflix-Serie „Die Kaiserin“. Gerade der Wechsel zwischen Couture, Alltagsmode und Bühne mache ihre Arbeit besonders spannend: „Das ist eine ganz andere Welt. Beim Film oder Theater hat man viel mehr Vorgaben und muss schauen, wie etwas funktioniert und wie es ins Bild passt.“ Trotz internationaler Projekte bleibt Mayer-Lee ihrer Heimat treu. Besonders Wien spiele für ihre kreative Arbeit eine große Rolle: „Ich könnte mir gar nicht vorstellen, woanders zu arbeiten. Gerade der erste Bezirk mit den alten Gebäuden und dieser besonderen Atmosphäre macht etwas mit einem.“ Dass sich genau das auch in ihren Kollektionen widerspiegle, sei für die Modeschöpferin ganz selbstverständlich.

Kein Wunder also, dass sich die heimische Society die limitierte Best-of-Kollektion zum Jubiläum nicht entgehen ließ. Mit dabei waren unter anderem Profi-Tänzerin Rebecca Horner, Ex-Opernball-Lady Desirée Treichl-Stürgkh sowie Politikerin und Juristin Irmgard Griss. Für Treichl-Stürgkh steht jedenfalls fest, warum Designerinnen wie Michaela Mayer-Lee für Österreich so wichtig sind: „Sie sind super wichtig, weil sie Stil und einen gewissen Lifestyle in die Gesellschaft bringen. Fashion macht einfach Spaß. Und das, was Michaela seit 30 Jahren macht, ist einfach Mega-Qualität – für mich auch ein richtiges Aushängeschild für Österreich.“

„Michel Mayer ist das Aushängeschild Österreichs“: Ex-Opernball-Lady Desirée Treichl-Stürgkh ...
„Michel Mayer ist das Aushängeschild Österreichs“: Ex-Opernball-Lady Desirée Treichl-Stürgkh zusammen mit Ballett-Profi Rebecca Horner.(Bild: Alexander Tuma)

„Wachstum“ ist auch Erfolgsgeheimnis
Na dann stellt sich natürlich die Frage: Was macht die Fashion-Unternehmerin anders als so manch anderer Roben-Profi? Ihr Erfolgsgeheimnis? „Ich denke, dass einfach alles langsam gewachsen ist. Es war nie von heute auf morgen. Natürlich habe ich schon ganz am Anfang Preise gewonnen, aber trotzdem ist alles Schritt für Schritt passiert. Zuerst war es nur ein Atelierbetrieb, dann bin ich nach Wien gezogen und erst fünf Jahre später kam das Geschäft dazu. Vielleicht ist genau dieses langsame und stetige Wachstum das Geheimnis.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
06.05.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Leonie Splitter ist die „Playmate des Jahres 2026“ – und wurde vom „Playboy“ im Stile der ...
Ikonisches Shooting
„Playmate des Jahres“ mit einer Hommage an Monroe
Patrice Aminati sprach im TV offen über ihre Hautkrebserkrankung und setzte sich für eine ...
Teure Therapien
Aminati: „Werde künstlich am Leben gehalten“
Heiße Liebesbilder aus Malibu: Kim Kardashian &amp; Lewis Hamilton – jetzt zeigen wir, wie ...
Sooooo verliebt!
Kardashian und Hamilton baden vor Malibu in Glück
Neue Gesichter erobern die Herzen der Königsfamilie – emotionales Oster-Debüt in Windsor
Plötzlich Royal!
Harriet & Georgina: Die Neuen im Briten-Königshaus
In Papas Fußstapfen
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
167.043 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche HiPP-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
125.014 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
120.449 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
723 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Innenpolitik
„Schwarze Pädagogik“: Kinder-NGO empört über Kickl
716 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl ist bei seiner 1.-Mai-Kundgebung in Linz seinem Ruf als ...
Kolumnen
Sie finden immer neue Wege, ihren Leuten zu helfen
673 mal kommentiert
Quer durch alle Parteien gibt es Mitleid für den „Gust“ – kein Wunder ...
Mehr Adabei Österreich
30 Jahre Mode-Magie
Designerin Michel Mayer: „Auf Wachstum sehr stolz“
Alf Poier teilt aus
„Der Song Contest ist ein einziges Politikum!“
Bewegende Worte
Harald Krassnitzer trauert um seine Mutter
Kaum gemeinsame Zeit
Zerreißprobe für Glamour-Paar Swarovski-Mateschitz
Baby „tanzt schon“
Conny Kreuter: „Und da erfahre ich das Geschlecht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf