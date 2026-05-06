Designerin Michel Mayer: „Auf Wachstum sehr stolz“

30 Jahre Michel Mayer, 25 Jahre Shop und jede Menge Society-Glamour: Designerin Michaela Mayer-Lee feierte ihr Jubiläum mit einer limitierten Best-of-Kollektion und prominenten Gästen. Mit uns sprach sie über ihr Erfolgsgeheimnis, ihre Arbeit für Film und Theater und warum langsames Wachstum der Schlüssel zum Erfolg ist.
Seit 30 Jahren kreiert die österreichische Designerin Michaela Mayer-Lee mit ihrem Label Michel Mayer Mode mit unverwechselbarer Handschrift. Von glamourösen Opernballroben bis hin zu verschiedensten Alltags-Looks. Mit ihrem Gespür für feine Materialien und feminine Silhouetten hat sie sich längst einen Namen in der österreichischen und internationalen Fashionszene sowie in der Welt der Stars gemacht.
Genau das feierte die Modeschöpferin nun in ihrem Atelier im Herzen Wiens – gemeinsam mit Gästen aus Society, Kultur und Gastronomie, sommerlichen Drinks und ausgelassener Stimmung. Ihr Shop in der Innenstadt besteht mittlerweile auch seit 25 Jahren. Ein Anlass der der Modeschöpferin besonders viel bedeutet: „Es ist keine einfache Branche. Ich generell kein Mensch, der zurückblickt, sondern nach vorne schaut. Aber wenn man sieht, wie klein alles angefangen hat und wie groß es jetzt ist, macht mich dieses Wachstum sehr stolz.“ Passend zum Jubiläum wird eine Best-Of-Kollektion in der Trendfarbe weiß präsentiert. „Wir haben uns auf die Schnitte der letzten 30 Jahre fokussiert und haben besten Signature-Teile rausgepickt, verrät die gebürtige Wahl-Wienerin.
Zwischen internationalen Projekten und Wiener Flair
Auch abseits der klassischen Fashionwelt hat sich Mayer-Lee längst einen Namen gemacht – unter anderem mit Kostümen für Film- und Theaterproduktionen, wie der Netflix-Serie „Die Kaiserin“. Gerade der Wechsel zwischen Couture, Alltagsmode und Bühne mache ihre Arbeit besonders spannend: „Das ist eine ganz andere Welt. Beim Film oder Theater hat man viel mehr Vorgaben und muss schauen, wie etwas funktioniert und wie es ins Bild passt.“ Trotz internationaler Projekte bleibt Mayer-Lee ihrer Heimat treu. Besonders Wien spiele für ihre kreative Arbeit eine große Rolle: „Ich könnte mir gar nicht vorstellen, woanders zu arbeiten. Gerade der erste Bezirk mit den alten Gebäuden und dieser besonderen Atmosphäre macht etwas mit einem.“ Dass sich genau das auch in ihren Kollektionen widerspiegle, sei für die Modeschöpferin ganz selbstverständlich.
Kein Wunder also, dass sich die heimische Society die limitierte Best-of-Kollektion zum Jubiläum nicht entgehen ließ. Mit dabei waren unter anderem Profi-Tänzerin Rebecca Horner, Ex-Opernball-Lady Desirée Treichl-Stürgkh sowie Politikerin und Juristin Irmgard Griss. Für Treichl-Stürgkh steht jedenfalls fest, warum Designerinnen wie Michaela Mayer-Lee für Österreich so wichtig sind: „Sie sind super wichtig, weil sie Stil und einen gewissen Lifestyle in die Gesellschaft bringen. Fashion macht einfach Spaß. Und das, was Michaela seit 30 Jahren macht, ist einfach Mega-Qualität – für mich auch ein richtiges Aushängeschild für Österreich.“
„Wachstum“ ist auch Erfolgsgeheimnis
Na dann stellt sich natürlich die Frage: Was macht die Fashion-Unternehmerin anders als so manch anderer Roben-Profi? Ihr Erfolgsgeheimnis? „Ich denke, dass einfach alles langsam gewachsen ist. Es war nie von heute auf morgen. Natürlich habe ich schon ganz am Anfang Preise gewonnen, aber trotzdem ist alles Schritt für Schritt passiert. Zuerst war es nur ein Atelierbetrieb, dann bin ich nach Wien gezogen und erst fünf Jahre später kam das Geschäft dazu. Vielleicht ist genau dieses langsame und stetige Wachstum das Geheimnis.“
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