Designerin Michel Mayer: „Auf Wachstum sehr stolz“

Zwischen internationalen Projekten und Wiener Flair

Auch abseits der klassischen Fashionwelt hat sich Mayer-Lee längst einen Namen gemacht – unter anderem mit Kostümen für Film- und Theaterproduktionen, wie der Netflix-Serie „Die Kaiserin“. Gerade der Wechsel zwischen Couture, Alltagsmode und Bühne mache ihre Arbeit besonders spannend: „Das ist eine ganz andere Welt. Beim Film oder Theater hat man viel mehr Vorgaben und muss schauen, wie etwas funktioniert und wie es ins Bild passt.“ Trotz internationaler Projekte bleibt Mayer-Lee ihrer Heimat treu. Besonders Wien spiele für ihre kreative Arbeit eine große Rolle: „Ich könnte mir gar nicht vorstellen, woanders zu arbeiten. Gerade der erste Bezirk mit den alten Gebäuden und dieser besonderen Atmosphäre macht etwas mit einem.“ Dass sich genau das auch in ihren Kollektionen widerspiegle, sei für die Modeschöpferin ganz selbstverständlich.