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Hoffenheim-Star Prass

Erst Königsklasse, dann der Flieger zum WM-Traum

Fußball
07.05.2026 06:00
ÖFB-Nationalspieler Alex Prass ist mit Hoffenheim DIE Sensation der deutschen Bundesliga. Mit ...
ÖFB-Nationalspieler Alex Prass ist mit Hoffenheim DIE Sensation der deutschen Bundesliga. Mit den Kraichgauern will der 24-Jährige in die Champions League.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser
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Kennen Sie Zuzenhausen? Wohl kaum. Die Gemeinde im deutschen Baden-Württemberg hat gerade einmal 2343 Einwohner. Hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Viel Landschaft, maximal ein paar Hügerln, keine Berge, viele Felder – und auf dem Weg zum Interview-Termin kommt einem auf der Landstraße schon der eine oder andere Traktor entgegen.

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