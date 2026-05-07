Erst Königsklasse, dann der Flieger zum WM-Traum

Kennen Sie Zuzenhausen? Wohl kaum. Die Gemeinde im deutschen Baden-Württemberg hat gerade einmal 2343 Einwohner. Hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Viel Landschaft, maximal ein paar Hügerln, keine Berge, viele Felder – und auf dem Weg zum Interview-Termin kommt einem auf der Landstraße schon der eine oder andere Traktor entgegen.