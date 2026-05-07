Schlucht als illegale Müllhalde missbraucht

Mittendrin ein Schriftstück mit Adresse ...

Insgesamt ergab sich eine Menge von 120 Kilogramm Müll. Inmitten des bunten Chaos stießen die Bergretter dann auf einen interessanten Fund: Ein Schriftstück enthielt einen Namen samt Adresse – eine Spur zum mutmaßlichen Verursacher? Die verständigte Polizei ging dem Indiz nach und forschte prompt einen im Zillertal lebenden ungarischen Staatsbürger (27) aus. Er soll die Umweltsünde eingeräumt haben und talauswärts wohnen. Für die Ablagerungen dürfte er daher eigens zur Schlucht gefahren sein.