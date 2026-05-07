„Nicht ohne Not einen Fremdkörper schaffen“

Es fehle in den Häfen an Bediensteten, an psychologischem Personal, Werkstätten und Tätigkeiten für die Insassen: „Wenn wir sie nicht beschäftigen, dann beschäftigen sie uns“, sagt Brandstetter und wird auch in dieser These von der früheren Volksanwältin bestärkt. Sie nennt als Beispiel die neue Jugend-Justizanstalt am Münnichplatz in Simmering: „Kaum ist sie da, schon ist sie überfüllt.“