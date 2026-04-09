Gegenwind bremst angekündigte Justizreform aus

Justizministerin Sporrer sieht sich selbst als „Vermittlerin zwischen der Justiz und der Politik“: „Klar ist für mich, dass diese Reform nicht gegen den Widerstand derer geplant werden kann, die es betrifft.“ Sie nehme die geäußerten Bedenken mit in den politischen Prozess. Die Zeitverzögerung würde daran liegen, dass es bei einem justizpolitischen Meilenstein in dieser Größenordnung Qualität vor Schnelligkeit brauche, „denn die Bundesstaatsanwaltschaft ist ein System für die Zukunft, da zählt jedes Detail“, so Sporrer, deren Ankündigung im Februar wohl ein Schnellschuss war.