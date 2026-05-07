Angeblicher Abschiedsbrief Epsteins veröffentlicht

Österreichisches Opfer identifiziert

Eines von Hunderten Opfern ist laut Recherchen des ORF aus Österreich gekommen. Die Frau habe demnach mehrere Jahre lang intensiven Kontakt mit dem Amerikaner gehabt. In der Zeit zwischen 2011 und 2013 sei sie „verbal und physisch“ missbraucht worden, gab sie gegenüber dem ORF an, wie dieser am Mittwoch berichtete. Laut den Recherchen übte der Amerikaner auch immer mehr Druck auf die Wienerin aus, dass auch sie Mädchen und junge Frauen für ihn rekrutieren sollte. Ein Verhalten, das der Multimillionär häufig an den Tag legte.