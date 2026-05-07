Das sind die schlechtesten Öffi-Stationen Wiens

Fehlende Beleuchtung und Radabstellmöglichkeiten monierten jeweils 15 Prozent. Auch die Barrierefreiheit spielte eine Rolle: Zehn Prozent sahen hier Aufholbedarf.

Unsichere Übergänge

Luft nach oben orten die Wiener ebenso rund um die Haltestellen. 24 Prozent der Meldungen beim VCÖ bezogen auf unsichere Straßenübergänge zu den Stationen. „Mit Bussen sind viele Schüler sowie ältere Menschen unterwegs. Umso wichtiger ist es, dass es sichere Straßenübergänge zur Haltestelle gibt“, betont daher VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk.