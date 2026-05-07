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Das sind die schlechtesten Öffi-Stationen Wiens

Wien
07.05.2026 07:01
Eine Bushaltestelle ging als Sieger hervor.
Eine Bushaltestelle ging als Sieger hervor.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Einem Aufruf der Mobilitätsorganisation VCÖ zum Thema „Haltestellen im Fahrgast-Check“ haben zahlreiche Wiener Folge geleistet. Sie sehen bei 1142 Öffi-Stationen Verbesserungsbedarf. Eine sticht allerdings besonders heraus.

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Vor allem das Thema Witterungsschutz ist vielen Fahrgästen in der Stadt ein Dorn im Auge: Gleich 49 Prozent nannten hier Verbesserungspotenzial, so der VCÖ. 36 Prozent bemängelten außerdem eine fehlende Beschattung, 32 Prozent finden, es gibt zu wenige Sitzmöglichkeiten. Beinahe jeder dritte Wiener kritisierte außerdem mangelnde Fahrgastinformationen.

Fehlende Beleuchtung und Radabstellmöglichkeiten monierten jeweils 15 Prozent. Auch die Barrierefreiheit spielte eine Rolle: Zehn Prozent sahen hier Aufholbedarf.

Unsichere Übergänge 
Luft nach oben orten die Wiener ebenso rund um die Haltestellen. 24 Prozent der Meldungen beim VCÖ bezogen auf unsichere Straßenübergänge zu den Stationen. „Mit Bussen sind viele Schüler sowie ältere Menschen unterwegs. Umso wichtiger ist es, dass es sichere Straßenübergänge zur Haltestelle gibt“, betont daher VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. 

1142
HALTESTELLEN
wurden von den Wiener als mangelhaft beim VCÖ gemeldet. 

Eine Station führt Verlierer-Liste an
Die Donaustadt sticht im Übrigen besonders heraus. 200 Mal meldeten Fahrgäste mangelhafte Öffi-Stationen in diesem Bezirk ein. Danach folgen Liesing (113 Meldungen), Floridsdorf (88 Meldungen) und Favoriten (81 Meldungen). Die Haltestellen in Wieden wurden am wenigsten genannt. Die jeweiligen Bezirke seien informiert worden, heißt es. 

Die schlechteste Haltestelle Wiens: die Busstation An den alten Schanzen im 22. Bezirk. Den zweiten Platz der unrühmlichen Liste belegt die Station Keylwerthgasse in Währing, gefolgt von der Haltestelle Kagran in der Donaustadt. 

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Die beste Haltestelle Wiens 
Der VCÖ erhob aber auch die „besten Bushaltestellen Österreichs“. 27 Stationen wurden von Verkehrunternehmen eingereicht. Eine siebenköpfige Jury führe die Wahl durch.

Gewinner ist die Haltestelle „Busbahnhof Premstätten“ in der Steiermark. Sieger aus Wien: die 13A-Station Skodagasse/Alserstraße. Im Österreich-Ranking erreichte jene Station sogar den dritten Platz. 

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