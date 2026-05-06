Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opfer verbrannten

Horror-Unfall auf A9: Alkolenker muss in Haft!

Steiermark
06.05.2026 18:30
Die jungen Ungarn verbrannten hilflos in ihrem Pkw.
Die jungen Ungarn verbrannten hilflos in ihrem Pkw.(Bild: Krone KREATIV/Stockner, FF Lang, Krone KREATIV)
Porträt von Eva Stockner
Von Eva Stockner

Ein ohrenbetäubender Knall, ein riesiger Feuerball: Vergangenen Herbst ereignete sich auf der A9 in der Steiermark ein schrecklicher Unfall. Ein betrunkener Steirer krachte mit fast 200 km/h ungebremst in ein Auto – das Fahrzeug fing Feuer, zwei Ungarn verbrannten hilflos. Am Mittwoch stand der Lenker (38) vor Gericht.

0 Kommentare

Die Wucht des Aufpralls war so massiv, dass das Auto der beiden Ungarn 250 Meter weit geschleudert wurde und sich dabei dreimal um die eigene Achse drehte. Der Pkw war so deformiert, dass die Hinterachse nach vorn geschoben wurde. Der Tank wurde aufgerissen, und durch die Funken der Karosserie, die über den Asphalt schliff, ging der Wagen sofort in Flammen auf. Die Folge war ein gigantischer Feuerball. 

„Nachkommende Autofahrer versuchten noch, mit einem Feuerlöscher den Brand zu bekämpfen. Aber die Hilfe kam zu spät“, schildert Richter Gerhard Leitgeb am Mittwoch beim Prozess in Graz. Die jungen Männer (27 und 30 Jahre alt) waren schon hilflos im Wrack ihres Alfa Romeo verbrannt.

Verursacht hat den Horror-Unfall auf der A9 kurz vor der Abfahrt Gralla ein 38-jähriger Steirer. Laut Staatsanwaltschaft war er mit stark überhöhter Geschwindigkeit (195 km/h) und unter Einfluss von Alkohol (1,43 Promille) und Drogen (Cannabis) unterwegs. „Sie sind ohne jegliche Bremsreaktion auf das Auto der Ungarn aufgefahren“, so Leitgeb weiter.

Zitat Icon

Hier sind zwei unschuldige Menschen zum Handkuss gekommen.

Staatsanwältin Laura Markt-Holzmann

Bei einem Freund sehr viel Bier getrunken
„Mein Mandant weiß, dass er etwas ganz Schlimmes getan hat, das er in seinem ganzen Leben nicht mehr gutmachen kann“, betont Verteidiger Andreas Hirschbichler. „Er wird die volle Verantwortung übernehmen.“ – „Wie ist es überhaupt dazu gekommen?“, fragt der Richter den Angeklagten. „Ich war einen Freund in Graz besuchen, und es ist länger geworden“, erzählt der 38-Jährige. Man habe Bier getrunken, sehr viel Bier. 

Lesen Sie auch:
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Ermittlungen laufen
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
25.10.2025

21 leere Bierdosen und Schnapsflaschen im Auto
Dann stieg der Zimmermann ins Auto, um heimzufahren. „Und im Auto haben Sie weitergetrunken. In der Mittelkonsole war eine halbvolle Bierdose“, sagt Leitgeb und zeigt Fotos des Unfallwagens. „21 leere Bierdosen und Schnapsflaschen waren in dem Fahrzeug. Das ist doch wahnsinnig“, wirft Staatsanwältin Laure Markt-Holzmann ein. „Und das Cannabis griffbereit in der Mittelkonsole!“, schüttelt sie den Kopf.

Zitat Icon

Sie müssen sich vorstellen, Ihr Kind fährt irgendwo ins Ausland und kommt nicht mehr heim.

Richter Gerhard Leitgeb

Bild: Eva Stockner

„Ich habe seitdem keinen Tropfen getrunken und nichts mehr geraucht“, beteuert der Angeklagte mit Tränen in den Augen. Sein Anwalt legt neben einem Drogentest zudem Bestätigungen einer stationären Entwöhnungstherapie vor. „Sie müssen sich vorstellen, Ihr Kind fährt irgendwo ins Ausland und kommt nicht mehr heim. Sie verstehen, dass das sanktioniert gehört“, betont der Vorsitzende.

Zitat Icon

Es tut mir furchtbar, furchtbar leid. Ich werde nie wieder in meinem Leben etwas konsumieren.

Der Angeklagte in seinen Schlussworten

Wegen des reumütigen Geständnisses, der Schuldeinsicht und weil er schon in Therapie ist, kommt der Steirer relativ glimpflich davon. Ein Jahr Haft, davon vier Monate unbedingt. „Die müssen Sie absitzen, das ist generalpräventiv notwendig“, begründet der Richter. Aus rechtlichen Gründen müssen die Hinterbliebenen ihre Schmerzensgeldforderung in der Höhe von 160.000 Euro auf dem Zivilrechtsweg erkämpfen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
06.05.2026 18:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
166.434 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche HiPP-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
124.821 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
120.338 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
749 mal kommentiert
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
714 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Innenpolitik
„Schwarze Pädagogik“: Kinder-NGO empört über Kickl
712 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl ist bei seiner 1.-Mai-Kundgebung in Linz seinem Ruf als ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf