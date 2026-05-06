Horror-Unfall auf A9: Alkolenker muss in Haft!

Die Wucht des Aufpralls war so massiv, dass das Auto der beiden Ungarn 250 Meter weit geschleudert wurde und sich dabei dreimal um die eigene Achse drehte. Der Pkw war so deformiert, dass die Hinterachse nach vorn geschoben wurde. Der Tank wurde aufgerissen, und durch die Funken der Karosserie, die über den Asphalt schliff, ging der Wagen sofort in Flammen auf. Die Folge war ein gigantischer Feuerball.