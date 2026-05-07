Heftige Gasexplosion: Mann (58) in Lebensgefahr

Kurz nach 17 Uhr tönten am Mittwoch in Leoben die Sirenen – auf einem Firmengelände kam es in einem Materialcontainer aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Gasexplosion. Ein Großfaufgebot an Einsatzkräften, von den Feuerwehren Leoben Stadt und Göss über das Rote Kreuz bis zur Polizei, machte sich auf dem Weg zum Areal im Stadtteil Göss.