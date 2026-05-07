Heftige Gasexplosion: Mann (58) in Lebensgefahr

Schlimme Szenen spielten sich am späten Mittwochnachmittag im obersteirischen Leoben ab: Auf einem Firmengelände kam es zu einer Gasexplosion. Insgesamt gab es sechs Verletzte, drei Männer liegen auf der Intensivstation.
Kurz nach 17 Uhr tönten am Mittwoch in Leoben die Sirenen – auf einem Firmengelände kam es in einem Materialcontainer aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Gasexplosion. Ein Großfaufgebot an Einsatzkräften, von den Feuerwehren Leoben Stadt und Göss über das Rote Kreuz bis zur Polizei, machte sich auf dem Weg zum Areal im Stadtteil Göss.
Drei Hubschrauber im Einsatz
Ein im oberösterreichischen Wels lebender Bosnier (58) wurde bei der Explosion lebensbedrohlich verletzt – zwei Obersteirer (53, 56) erlitten ebenfalls schwerste Verletzungen. Die drei Männer wurden von Rettungshubschraubern (C12, C15 und C 17) ins Grazer Universitätsklinikum und ins Wiener AKH geflogen, wo sie intensivmedizinisch betreut werden.
Ein 33-jähriger Murtaler und ein Leobner (53) wurden leicht verletzt, sie wurden vom Roten Kreuz ins LKH Murtal nach Judenburg gebracht. Außerdem hat sich auch noch ein 47-Jähriger bei Erste-Hilfe-Maßnahmen verletzt, er wurde im LKH Leoben ambulant behandelt. Brandermittler des LKA Steiermark haben noch in den Abendstunden die Ermittlungen aufgenommen.
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