Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bekam deswegen Ärger

Bürgermeister entfernte Macron-Bild aus Protest

Außenpolitik
07.05.2026 07:41
Bally Bagayoko, Bürgermeister der französischen Stadt Saint-Denis, hat Ärger wegen eines ...
Bally Bagayoko, Bürgermeister der französischen Stadt Saint-Denis, hat Ärger wegen eines abgehängten Macron-Bilds bekommen.(Bild: AFP/JULIE SEBADELHA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Frankreich hat ein Bürgermeister das Porträt von Präsident Emmanuel Macron in seinem Büro abgehängt und deswegen Ärger bekommen. Bally Bagayoko bekam prompt Post vom Präfekten des Departements, zu dem seine Stadt gehört. Darin heißt es, dass er mit seiner Geste gegen einen guten Brauch verstoße.

0 Kommentare

Das Porträt des Präsidenten im Rathaus sei ein Symbol der Republik, das die Bürgerinnen und Bürger ungeachtet politischer Gegensätze vereinen soll, schrieb der Präfekt Julien Charles. Gleichzeitig wandte er ein, dass es keine bindende Vorschrift gebe, ein Bild von Macron aufzuhängen. Er lade den Bürgermeister von Saint-Denis jedenfalls dazu ein, seine Position zu überdenken und „über den Respekt der republikanischen Tradition zu wachen“. Der Politiker machte das Schreiben auf der Plattform X öffentlich und erhielt Protest von Nutzerinnen und Nutzern. Ein Leser kommentierte etwa, dass es auch zur republikanischen Tradition gehöre, Kinder nicht auf der Straße schlafen zu lassen.

Bally Bagayoko ist Bürgermeister einer der ärmsten Städte Frankreichs und gilt als politisch links. Er hat das Bild Macrons aus Protest gegen soziale Ungleichheit abgehängt. In einem Fernsehinterview sagte er, dass er das Porträt in eine Ecke seines Büros gestellt habe, „solange die Republik nicht in der Lage ist, die Ungleichheit zu besiegen“. Laut einer offiziellen Statistik leben 38 Prozent der Haushalte in der Stadt, die 150.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat, unterhalb der Armutsschwelle. Der Bürgermeister sagte, dass es sich um eine symbolische Geste handle.

Hier sehen Sie ein Posting zu der Protestaktion: 

Sogar Ermittlungen in der Vergangenheit
Bagayoko war erst vor sechs Wochen zum Stadtoberhaupt gewählt worden und hatte damit einen symbolisch wichtigen Sieg für die Linkspartei La France Insoumise (LFI) errungen. Gleich nach seiner Wahl wurde er Zielscheibe rassistischer Beleidigungen, unter anderem in einem rechten Fernsehsender. Daraufhin rief er Anfang April zu einer Kundgebung gegen Rassismus auf, an der sich etwa 6000 Menschen beteiligten.

Dass man das Porträt des Präsidenten besser nicht zum Zweck politischer Protestaktionen von der Wand hängt, mussten in der Vergangenheit schon Umweltschützerinnen und Umweltschützer erfahren. Sie waren sogar juristisch verfolgt worden, nachdem sie das Bild komplett aus dem Rathaus entfernt hatten. Das Pariser Kassationsgericht ermahnte die unteren Instanzen später, ob eine Verurteilung wirklich notwendig sei, oder ob dadurch nicht die Meinungsfreiheit zu sehr eingeschränkt werde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
07.05.2026 07:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
125.625 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
120.833 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Österreich
Rattengift und Auto am Wolfgangsee sichergestellt
109.709 mal gelesen
Trügerische Idylle: Der dreifache Familienvater Pavel S. (39) wurde am Samstag in St. Gilgen ...
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
724 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Innenpolitik
„Schwarze Pädagogik“: Kinder-NGO empört über Kickl
723 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl ist bei seiner 1.-Mai-Kundgebung in Linz seinem Ruf als ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
723 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Mehr Außenpolitik
Transporter gestoppt
Ungarn gibt der Ukraine Geld und Gold zurück
Bundesstaatsanwalt
„Nicht ohne Not einen Fremdkörper schaffen“
Dorfchef sagt Nein
Brenner-Demo verschieben: Abfuhr für den Minister
Bekam deswegen Ärger
Bürgermeister entfernte Macron-Bild aus Protest
„Krone“-Kommentar
Er wird doch keinen pinken Gust gebraucht haben?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf