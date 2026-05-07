Brenner-Demo verschieben: Abfuhr für den Minister

Österreichs Verantwortung für die Lieferketten

Die guten internationalen Beziehungen mit den Nachbarländern Österreichs dürften nicht aufs Spiel gesetzt werden. Österreich habe als Land im Herzen von Europa eine Verantwortung für die Lieferketten des Binnenmarktes. „Gerade deswegen ist es als Bundesminister meine Verantwortung darauf hinzuweisen, dass es hier um internationale Beziehungen, etwa mit unseren Nachbarn in Deutschland, aber auch Italien, geht und diese durch derartige Aktionen nicht belastet werden sollten. Ich appelliere daher an die Vernunft der Veranstalter.“