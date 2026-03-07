Jugendgefängnis in Wien kostete über 5 Mio. Euro

Die kürzlich nach jahrelangen Verzögerungen in Vollbetrieb gegangene Jugendvollzugsanstalt Münnichplatz in Simmering hat mehr als fünf Millionen Euro verschlungen. Alleine 427.000 Euro wurden für die Ausstattung ausgegeben. Die Haftraumschlösser kosteten exakt 244.350,27 Euro – die Einrichtung ist nur für 72 Häftlinge vorgesehen.
Die Kosten gehen aus parlamentarischen Anfragebeantwortung durch Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) an die FPÖ hervor. Der Betrieb in der Sonderjustizanstalt Münnichplatz hatte sich über Jahre verzögert. Die baulichen Verzögerungen führten zu keinen Kostenerhöhungen für das Justizministerium, wurde in der Anfragebeantwortung festgehalten.
Zahlreiche Lehrberufe zur Auswahl
Grundlage für die Konzeption und Umsetzung des neuen Jugendgefängnisses waren Empfehlungen einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe „Standards Jugendvollzug“, die auch Empfehlungen der Volksanwaltschaft berücksichtigte. Der Fokus wurde dabei auf Ausbildungs-, Therapie- und Beschäftigungskonzepte gerichtet. Die am Münnichplatz Inhaftierten haben etwa die Möglichkeit, eine Lehre zum Bäcker, Maler, Tischler, Maurer, Schlosser oder Spengler zu absolvieren.
Entsprechende Werkstätten sind ebenso vorhanden wie Klassenräume, um den Pflichtschulabschluss zu absolvieren bzw. nachzuholen, und eine sogenannte Kreativwerkstatt, die der Berufsfindung und -vorbereitung dient. In der Justizanstalt gibt es zwei Pflichtschulklassen mit jeweils zwei Lehrkräften, zwei Ergotherapeuten und zwei Trainerinnen für nicht schulpflichtige Insassen.
Elf Häftlinge auf der Flucht
Eine weitere Anfragebeantwortung gibt Aufschluss über Gefängnis-Ausbrüche und Entweichungen aus dem nicht-geschlossenen Bereich, etwa Nichtrückkehrer oder Häftlinge, die bei Transporten flüchten. Demnach kam es in den Jahren 2019 bis 2024 zu 17 Ausbrüchen aus geschlossenen Bereichen der Justizanstalten sowie 809 Entweichungen aus nicht-geschlossenen Bereichen der Gefängnisse, der Großteil entfiel mit 700 auf Nichtrückkehrer. Elf Personen befinden sich auf der Flucht.
