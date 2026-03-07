Jugendgefängnis in Wien kostete über 5 Mio. Euro

Elf Häftlinge auf der Flucht

Eine weitere Anfragebeantwortung gibt Aufschluss über Gefängnis-Ausbrüche und Entweichungen aus dem nicht-geschlossenen Bereich, etwa Nichtrückkehrer oder Häftlinge, die bei Transporten flüchten. Demnach kam es in den Jahren 2019 bis 2024 zu 17 Ausbrüchen aus geschlossenen Bereichen der Justizanstalten sowie 809 Entweichungen aus nicht-geschlossenen Bereichen der Gefängnisse, der Großteil entfiel mit 700 auf Nichtrückkehrer. Elf Personen befinden sich auf der Flucht.