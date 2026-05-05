Chlorgas-Austritt während Badebetriebs in Freibad

Gefahr der Verätzung

Doch für die Feuerwehrleute war es nicht ungefährlich. Chlorgas bildet in Verbindung mit Flüssigkeit eine Säure und damit besteht beim Einatmen oder auch nur durch Schweiß auf der Haut Verätzungsgefahr. Daher legten die Feuerwehrleute aus Eigenschutz die gasdichten Schutzanzüge an und auch bei der Dekontaminierung mussten die Helfer auf Eigenschutz achten.